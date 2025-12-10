Björklöven fortsätter att vinna – har nu sex raka segrar

Seger för Björklöven med 4–0 mot AIK

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Possler matchvinnare för Björklöven

Det går fortsatt bra för Björklöven i hockeyallsvenskan. På onsdagen mötte laget AIK på Hovet och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot AIK blev 4–0 (1–0, 3–0, 0–0).

Det här var Björklövens sjunde nolla den här säsongen.

Resultatet betyder också att Björklöven har hållit nollan i tre matcher i rad.

AIK–Björklöven – mål för mål

Björklöven tog ledningen efter 17.27 genom Gustav Possler på pass av Joel Mustonen.

Även i andra perioden var Björklöven starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Jakob Ihs-Wozniak, Jacob Olofsson och Oliwer Sjöström.

I tredje perioden höll Björklöven i sin 4–0-ledning och vann.

Resultatet innebär att AIK ligger kvar på femte plats och Björklöven toppar tabellen.

Nästa motstånd för AIK är Oskarshamn. Björklöven tar sig an Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas fredag 12 december 19.00.

AIK–Björklöven 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (17.27) Gustav Possler (Joel Mustonen).

Andra perioden: 0–2 (21.40) Jakob Ihs-Wozniak (Liam Dower Nilsson, Oscar Tellström), 0–3 (25.29) Jacob Olofsson (Jakob Ihs-Wozniak, Marcus Nilsson), 0–4 (36.48) Oliwer Sjöström (Lucas Nordsäter, Anton Malmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-0-1

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

AIK: IK Oskarshamn, borta, 12 december 19.00

Björklöven: IF Troja-Ljungby, hemma, 12 december 19.00