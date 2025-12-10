Prenumerera

Björklöven fortsätter att vinna – har nu sex raka segrar

  • Seger för Björklöven med 4–0 mot AIK

  • Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

  • Gustav Possler matchvinnare för Björklöven

Det går fortsatt bra för Björklöven i hockeyallsvenskan. På onsdagen mötte laget AIK på Hovet och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot AIK blev 4–0 (1–0, 3–0, 0–0).

Det här var Björklövens sjunde nolla den här säsongen.

Resultatet betyder också att Björklöven har hållit nollan i tre matcher i rad.

AIK–Björklöven – mål för mål

Björklöven tog ledningen efter 17.27 genom Gustav Possler på pass av Joel Mustonen.

Även i andra perioden var Björklöven starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Jakob Ihs-Wozniak, Jacob Olofsson och Oliwer Sjöström.

I tredje perioden höll Björklöven i sin 4–0-ledning och vann.

Resultatet innebär att AIK ligger kvar på femte plats och Björklöven toppar tabellen.

Nästa motstånd för AIK är Oskarshamn. Björklöven tar sig an Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas fredag 12 december 19.00.

AIK–Björklöven 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (17.27) Gustav Possler (Joel Mustonen).

Andra perioden: 0–2 (21.40) Jakob Ihs-Wozniak (Liam Dower Nilsson, Oscar Tellström), 0–3 (25.29) Jacob Olofsson (Jakob Ihs-Wozniak, Marcus Nilsson), 0–4 (36.48) Oliwer Sjöström (Lucas Nordsäter, Anton Malmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-0-1

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

AIK: IK Oskarshamn, borta, 12 december 19.00

Björklöven: IF Troja-Ljungby, hemma, 12 december 19.00

