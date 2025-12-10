Björklöven fortsätter att vinna – har nu sex raka segrar
- Seger för Björklöven med 4–0 mot AIK
- Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Gustav Possler matchvinnare för Björklöven
Det går fortsatt bra för Björklöven i hockeyallsvenskan. På onsdagen mötte laget AIK på Hovet och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot AIK blev 4–0 (1–0, 3–0, 0–0).
Det här var Björklövens sjunde nolla den här säsongen.
Resultatet betyder också att Björklöven har hållit nollan i tre matcher i rad.
AIK–Björklöven – mål för mål
Björklöven tog ledningen efter 17.27 genom Gustav Possler på pass av Joel Mustonen.
Även i andra perioden var Björklöven starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Jakob Ihs-Wozniak, Jacob Olofsson och Oliwer Sjöström.
I tredje perioden höll Björklöven i sin 4–0-ledning och vann.
Resultatet innebär att AIK ligger kvar på femte plats och Björklöven toppar tabellen.
Nästa motstånd för AIK är Oskarshamn. Björklöven tar sig an Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas fredag 12 december 19.00.
AIK–Björklöven 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)
Hockeyallsvenskan, Hovet
Första perioden: 0–1 (17.27) Gustav Possler (Joel Mustonen).
Andra perioden: 0–2 (21.40) Jakob Ihs-Wozniak (Liam Dower Nilsson, Oscar Tellström), 0–3 (25.29) Jacob Olofsson (Jakob Ihs-Wozniak, Marcus Nilsson), 0–4 (36.48) Oliwer Sjöström (Lucas Nordsäter, Anton Malmström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
AIK: 4-0-1
Björklöven: 5-0-0
Nästa match:
AIK: IK Oskarshamn, borta, 12 december 19.00
Björklöven: IF Troja-Ljungby, hemma, 12 december 19.00
