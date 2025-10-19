Björklöven bröt förlustsviten – vann mot Modo Hockey U20

Björklöven vann med 3–1 mot Modo Hockey U20

Bruno Osmanis avgjorde för Björklöven

Tredje raka förlusten för Modo Hockey U20

Efter fyra förluster i rad för Björklöven i U20 nationell norra kom en ljusning. Borta mot Modo Hockey U20 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Hägglunds Arena slutade 1–3 (0–1, 0–1, 1–1).

Brynäs nästa för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter 11.55 genom Jacob Söderberg-Nelson framspelad av Philip Hemmyr. Efter 2.59 i andra perioden nätade Bruno Osmanis och gjorde 0–2. Björklöven ökade ledningen till 0–3 genom Roberts Gasuns efter 9.18 i tredje perioden.

Modo Hockey U20 reducerade dock till 1–3 genom Rasmus Näslund när bara fyra minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

För Modo Hockey U20 gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Björklöven är på åttonde plats. Ett tapp för Modo Hockey U20 som låg på femte plats så sent som den 7 oktober.

Säsongens första möte lagen emellan vann Modo Hockey med 4–3.

Lördag 25 oktober spelar Modo Hockey U20 hemma mot Timrå U20 17.00 och Björklöven mot Brynäs hemma 16.00.

Modo Hockey U20–Björklöven 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (11.55) Jacob Söderberg-Nelson (Philip Hemmyr).

Andra perioden: 0–2 (22.59) Bruno Osmanis.

Tredje perioden: 0–3 (49.18) Roberts Gasuns (Oscar Djurberg, Rasmus Becker), 1–3 (56.16) Rasmus Näslund (Harry Styf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 1-0-4

Björklöven: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey U20: Timrå, hemma, 25 oktober

Björklöven: Brynäs IF, hemma, 25 oktober