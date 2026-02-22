Björk och Hagberg blev matchvinnare mot Avesta

Borlänge Hockey 2 segrade – 2–1 mot Avesta

Pelle Björk matchvinnare för Borlänge Hockey 2

Tredje raka segern för Borlänge Hockey 2

2–1 vann Borlänge Hockey 2 med mot Avesta på hemmaplan på söndagen i U18 division 1 västra B vår.

Borlänge Hockey 2–Avesta – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

10.56 in i andra perioden gjorde Borlänge Hockey 2 1–0. Målskytt var Emil Hagberg med assist av Pelle Björk.

Theo Lindberg kvitterade för Avesta efter 1.00 in i tredje perioden efter förarbete från Victor Österberg. 6.53 in i tredje perioden fick Pelle Björk utdelning framspelad av Emil Hagberg och Loui Fröjd och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Borlänge Hockey 2 har tre segrar och två förluster och 13–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Avesta har två vinster och tre förluster och 17–17 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Borlänge Hockey 2 ligger på tredje plats medan Avesta har femteplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 mars möter Borlänge Hockey 2 Falu 2 hemma 12.00 och Avesta möter Häradsbygden borta 11.30.

Borlänge Hockey 2–Avesta 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

U18 division 1 västra B vår, Borlänge Ishall

Andra perioden: 1–0 (30.56) Emil Hagberg (Pelle Björk).

Tredje perioden: 1–1 (41.00) Theo Lindberg (Victor Österberg), 2–1 (46.53) Pelle Björk (Emil Hagberg, Loui Fröjd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge Hockey 2: 3-0-2

Avesta: 2-0-3

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Falu IF 2, hemma, 1 mars 12.00

Avesta: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 1 mars 11.30