Bik Karlskogas starka svit mot Troja-Ljungby fortsätter
- Seger för Bik Karlskoga med 2–1 mot Troja-Ljungby
- Casper Haugen Evensen matchvinnare för Bik Karlskoga
- Tredje raka segern för Bik Karlskoga
Bik Karlskoga fortsätter att vinna mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. På fredagen segrade Bik Karlskoga på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) borta i SP Arena. Det var Bik Karlskogas fjärde raka seger mot Troja-Ljungby.
Mora nästa för Bik Karlskoga
Den första perioden slutade 0–0.
10.23 in i andra perioden gjorde Bik Karlskoga 1–0. Målskytt var Eero Teräväinen efter förarbete från Oliver Eklind och Gustaf Thorell.
Efter 14.34 i andra perioden slog Casper Haugen Evensen till framspelad av Gustaf Franzén och gjorde 0–2.
Redan efter 3.54 i tredje perioden reducerade Troja-Ljungby till 1–2 genom Filip Lennström framspelad av Zachary Wytinck och Filip Forsmark. Fler mål än så blev det inte för Troja-Ljungby.
Troja-Ljungby har två vinster och tre förluster och 9–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bik Karlskoga har tre vinster och två förluster och 12–10 i målskillnad.
Lördag 27 december möter Troja-Ljungby Nybro hemma 15.00 och Bik Karlskoga möter Mora borta 18.00.
Troja-Ljungby–Bik Karlskoga 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)
Hockeyallsvenskan, SP Arena
Andra perioden: 0–1 (30.23) Eero Teräväinen (Oliver Eklind, Gustaf Thorell), 0–2 (34.34) Casper Haugen Evensen (Gustaf Franzén).
Tredje perioden: 1–2 (43.54) Filip Lennström (Zachary Wytinck, Filip Forsmark).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Troja-Ljungby: 2-0-3
Bik Karlskoga: 3-0-2
Nästa match:
Troja-Ljungby: Nybro Vikings IF, hemma, 27 december 15.00
Bik Karlskoga: Mora IK, borta, 27 december 18.00
