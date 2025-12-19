Bik Karlskogas starka svit mot Troja-Ljungby fortsätter

Seger för Bik Karlskoga med 2–1 mot Troja-Ljungby

Casper Haugen Evensen matchvinnare för Bik Karlskoga

Tredje raka segern för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga fortsätter att vinna mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. På fredagen segrade Bik Karlskoga på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) borta i SP Arena. Det var Bik Karlskogas fjärde raka seger mot Troja-Ljungby.

Mora nästa för Bik Karlskoga

Den första perioden slutade 0–0.

10.23 in i andra perioden gjorde Bik Karlskoga 1–0. Målskytt var Eero Teräväinen efter förarbete från Oliver Eklind och Gustaf Thorell.

Efter 14.34 i andra perioden slog Casper Haugen Evensen till framspelad av Gustaf Franzén och gjorde 0–2.

Redan efter 3.54 i tredje perioden reducerade Troja-Ljungby till 1–2 genom Filip Lennström framspelad av Zachary Wytinck och Filip Forsmark. Fler mål än så blev det inte för Troja-Ljungby.

Troja-Ljungby har två vinster och tre förluster och 9–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bik Karlskoga har tre vinster och två förluster och 12–10 i målskillnad.

Lördag 27 december möter Troja-Ljungby Nybro hemma 15.00 och Bik Karlskoga möter Mora borta 18.00.

Troja-Ljungby–Bik Karlskoga 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Andra perioden: 0–1 (30.23) Eero Teräväinen (Oliver Eklind, Gustaf Thorell), 0–2 (34.34) Casper Haugen Evensen (Gustaf Franzén).

Tredje perioden: 1–2 (43.54) Filip Lennström (Zachary Wytinck, Filip Forsmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 2-0-3

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: Nybro Vikings IF, hemma, 27 december 15.00

Bik Karlskoga: Mora IK, borta, 27 december 18.00