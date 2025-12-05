Tog sjätte segern – på sju matcher

Seger för Bik Karlskoga med 3–1 mot Mora

Bik Karlskogas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Bik Karlskogas Tim Barkemo tvåmålsskytt

Bik Karlskoga fortsätter att ha det lätt mot Mora i hockeyallsvenskan. På fredagen vann Bik Karlskoga på nytt – den här gången med 3–1 (2–0, 0–1, 1–0) borta i Wibe Arena. Det var Bik Karlskogas sjätte raka seger mot Mora.

Segern var Bik Karlskogas sjätte på de senaste sju matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

Tim Barkemo gjorde två mål för Bik Karlskoga

Åke Stakkestad gjorde 1–0 till Bik Karlskoga efter bara 1.59 på pass av Kalle Jellvert och Leevi Viitala.

Efter 4.39 slog Tim Barkemo till på passning från Noel Fransén och Kalle Jellvert och ökade ledningen till 0–2.

Efter 17.12 i andra perioden nätade Connor Maceachern på pass av Ethan De Jong och Marcus Karlström och reducerade åt Mora.

Bik Karlskoga punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.24 kvar att spela återigen genom Tim Barkemo efter förarbete från Kalle Jellvert och Simen Andre Edvardsen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Bik Karlskogas Kalle Jellvert hade tre assists.

För Mora gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Bik Karlskoga är på andra plats.

Nästa motstånd för Mora är Östersunds IK. Lagen möts söndag 7 december 17.00 i Östersund Arena. Bik Karlskoga tar sig an Modo Hockey hemma lördag 6 december 18.00.

Mora–Bik Karlskoga 1–3 (0–2, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (1.59) Åke Stakkestad (Kalle Jellvert, Leevi Viitala), 0–2 (4.39) Tim Barkemo (Noel Fransén, Kalle Jellvert).

Andra perioden: 1–2 (37.12) Connor Maceachern (Ethan De Jong, Marcus Karlström).

Tredje perioden: 1–3 (58.36) Tim Barkemo (Kalle Jellvert, Simen Andre Edvardsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-0-2

Bik Karlskoga: 4-1-0

Nästa match:

Mora: Östersunds IK, borta, 7 december

Bik Karlskoga: Modo Hockey, hemma, 6 december