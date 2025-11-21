Bik Karlskoga vinnare mot Björklöven – avgjorde i förlängningen

Bik Karlskoga segrade – 3–2 efter förlängning

Bik Karlskogas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Noel Fransén avgjorde för Bik Karlskoga

Matchen mellan Björklöven och Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0). Noel Fransén blev matchhjälte för Bik Karlskoga med sitt mål i förlängningen.

Segern var Bik Karlskogas sjätte på de senaste sju matcherna.

Björklöven–Bik Karlskoga – mål för mål

Alexander Leandersson gjorde 1–0 till Bik Karlskoga efter 6.14 assisterad av Oliver Eklind.

Därefter fixade Björklövens Oscar Tellström och Fredrik Forsberg att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Bik Karlskoga kvitterade till 2–2 genom Åke Stakkestad i andra perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 3.22 till Bik Karlskoga också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Noel Fransén, på pass av Oliver Eklind och Åke Stakkestad.

Bik Karlskogas Oliver Eklind hade tre assists.

Det här var Bik Karlskogas nionde uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Bik Karlskoga nu ligger på tredje plats i tabellen. Björklöven fortfarande leder serien, tio poäng före Modo.

I nästa omgång har Björklöven Östersunds IK hemma, onsdag 26 november 19.00. Bik Karlskoga spelar borta mot Östersunds IK lördag 22 november 18.00.

Björklöven–Bik Karlskoga 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (6.14) Alexander Leandersson (Oliver Eklind).

Andra perioden: 1–1 (21.08) Fredrik Forsberg, 2–1 (28.49) Oscar Tellström (Theoklis Theocharidis, Olli Vainio), 2–2 (39.53) Åke Stakkestad (Oliver Eklind).

Förlängning: 2–3 (63.22) Noel Fransén (Oliver Eklind, Åke Stakkestad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-1-1

Bik Karlskoga: 4-1-0

Nästa match:

Björklöven: Östersunds IK, hemma, 26 november

Bik Karlskoga: Östersunds IK, borta, 22 november