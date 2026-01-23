Bik Karlskoga vann toppmötet mot Kalmar med 3–0

Bik Karlskoga vann med 3–0 mot Kalmar

Bik Karlskogas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Åke Stakkestad matchvinnare för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Kalmar i hockeyallsvenskan på fredagen med 3–0 (2–0, 0–0, 1–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Kalmar ligger kvar på andra plats i tabellen och Bik Karlskoga på tredje plats.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Bik Karlskoga höll nollan.

Segern var Bik Karlskogas sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Kalmar–Bik Karlskoga – mål för mål

Åke Stakkestad gav gästande Bik Karlskoga ledningen efter tio minuter framspelad av Oliver Eklind och Henrik Björklund. 0–2 kom efter 11.41 när Eero Teräväinen fick träff efter förarbete av Leevi Viitala och Lars Volden.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Till slut kom också 0–3 genom Tobias Sjökvist på pass av Tim Barkemo efter 16.14 i tredje perioden.

Kalmar tar sig an Almtuna i nästa match borta måndag 26 januari 19.00. Bik Karlskoga möter Östersunds IK hemma onsdag 28 januari 19.00.

Kalmar–Bik Karlskoga 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (10.12) Åke Stakkestad (Oliver Eklind, Henrik Björklund), 0–2 (11.41) Eero Teräväinen (Leevi Viitala, Lars Volden).

Tredje perioden: 0–3 (56.14) Tobias Sjökvist (Tim Barkemo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-0-1

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Kalmar: Almtuna IS, borta, 26 januari 19.00

Bik Karlskoga: Östersunds IK, hemma, 28 januari 19.00