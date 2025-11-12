Bik Karlskoga vann efter avgörande i tredje perioden mot Oskarshamn

Bik Karlskoga segrade – 3–2 mot Oskarshamn

Åke Stakkestad matchvinnare för Bik Karlskoga

Tredje raka segern för Bik Karlskoga

Det blev seger för Bik Karlskoga borta mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Bik Karlskoga fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (0–1, 2–1, 0–1).

Oskarshamn–Bik Karlskoga – mål för mål

Alexander Ljungkrantz gjorde 1–0 till Bik Karlskoga efter tolv minuter assisterad av Gustaf Thorell och Henrik Björklund. Bik Karlskoga utökade ledningen genom Eero Teräväinen efter 2.36 i andra perioden.

Oskarshamn reducerade och kvitterade till 2–2 genom Filip Sveningsson och Sören Dietz Larsen. Bik Karlskoga tog ledningen redan efter efter 1.39 i tredje perioden genom Åke Stakkestad på pass av Eero Teräväinen och Henrik Björklund. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Bik Karlskogas Henrik Björklund hade tre assists.

Det här var Oskarshamns åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bik Karlskogas sjunde uddamålsseger.

För Oskarshamn gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Bik Karlskoga är på fjärde plats.

Nästa motstånd för Oskarshamn är AIK. Bik Karlskoga tar sig an SSK hemma. Båda matcherna spelas fredag 14 november 19.00.

Oskarshamn–Bik Karlskoga 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (12.18) Alexander Ljungkrantz (Gustaf Thorell, Henrik Björklund).

Andra perioden: 0–2 (22.36) Eero Teräväinen (Henrik Björklund, Gustaf Thorell), 1–2 (31.10) Filip Sveningsson (Lukas Vesterlund, Pontus Näsén), 2–2 (36.21) Sören Dietz Larsen (Herman Hansson).

Tredje perioden: 2–3 (41.39) Åke Stakkestad (Eero Teräväinen, Henrik Björklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-1-2

Bik Karlskoga: 3-1-1

Nästa match:

Oskarshamn: AIK, hemma, 14 november

Bik Karlskoga: Södertälje SK, hemma, 14 november