Bik Karlskoga utklassade AIK – seger med 6–0

Bik Karlskoga-seger med 6–0 mot AIK

Bik Karlskogas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bik Karlskogas Oliver Eklind tvåmålsskytt

Bik Karlskoga spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot AIK i hockeyallsvenskan med hela 6–0 (3–0, 1–0, 2–0).

I och med detta har Bik Karlskoga fyra raka segrar i hockeyallsvenskan.

Casper Haugen Evensen bakom Bik Karlskogas seger

Bik Karlskoga stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.28 i mitten av perioden.

Efter 5.55 i andra perioden nätade Henrik Björklund och gjorde 0–4.

5.44 in i tredje perioden slog Leevi Viitala till framspelad av Casper Haugen Evensen och ökade ledningen. Efter 17.27 gjorde Oliver Eklind också 0–6 assisterad av Simen Andre Edvardsen och Hampus Plato.

Det här betyder att Bik Karlskoga ligger på tredje plats i tabellen och AIK är på femte plats.

I nästa omgång har AIK Modo Hockey borta i Hägglunds Arena, onsdag 14 januari 19.00. Bik Karlskoga spelar hemma mot Troja-Ljungby lördag 10 januari 18.00.

AIK–Bik Karlskoga 0–6 (0–3, 0–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (6.15) Casper Haugen Evensen (Gustaf Franzén, Leevi Viitala), 0–2 (13.12) Kalle Jellvert (Alexander Ljungkrantz), 0–3 (14.43) Oliver Eklind (Hampus Plato, Jonatan Harju).

Andra perioden: 0–4 (25.55) Henrik Björklund.

Tredje perioden: 0–5 (45.44) Leevi Viitala (Casper Haugen Evensen), 0–6 (57.27) Oliver Eklind (Simen Andre Edvardsen, Hampus Plato).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Bik Karlskoga: 4-0-1

Nästa match:

AIK: Modo Hockey, borta, 14 januari 19.00

Bik Karlskoga: IF Troja-Ljungby, hemma, 10 januari 18.00