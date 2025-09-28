Bik Karlskoga starkast i straffläggningen – vann hemma mot Troja-Ljungby

Bik Karlskoga segrade – 4–3 efter straffar

Åke Stakkestad matchvinnare för Bik Karlskoga

Fjärde raka segern för Bik Karlskoga

Det var jämnt hela vägen när Bik Karlskoga mötte Troja-Ljungby hemma i hockeyallsvenskan. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (0–2, 0–1, 3–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Åke Stakkestad för.

I och med detta har Bik Karlskoga fyra raka segrar i hockeyallsvenskan.

Vimmerby nästa för Bik Karlskoga

Troja-Ljungby tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 13.20 i andra perioden nätade Calle Ehrnberg, framspelad av Calle Wäng och gjorde 0–3. Bik Karlskoga reducerade och kvitterade till 3–3 i tredje perioden. I straffläggningen var det Bik Karlskoga som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Åke Stakkestad för.

Det här var Bik Karlskogas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Troja-Ljungbys andra uddamålsförlust.

Bik Karlskoga vann senast lagen möttes, för tre år sedan, med 4–2 i Nobelhallen.

I nästa omgång har Bik Karlskoga Vimmerby borta i VBO Arena, onsdag 1 oktober 19.00. Troja-Ljungby spelar borta mot Modo Hockey tisdag 30 september 19.00.

Bik Karlskoga–Troja-Ljungby 4–3 (0–2, 0–1, 3–0, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (1.08) Linus Skager (Filip Lennström), 0–2 (12.14) Linus Skager (Filip Forsmark, Tom Hedberg).

Andra perioden: 0–3 (33.20) Calle Ehrnberg (Calle Wäng).

Tredje perioden: 1–3 (44.03) Kalle Jellvert (Jonatan Harju, Rikard Olsén), 2–3 (48.32) Gustaf Thorell (Åke Stakkestad, Henrik Björklund), 3–3 (52.05) Henrik Björklund (Eero Teräväinen, Simen Andre Edvardsen).

Straffar: 4–3 (65.00) Åke Stakkestad.

Nästa match:

Bik Karlskoga: Vimmerby HC, borta, 1 oktober

Troja-Ljungby: Modo Hockey, borta, 30 september