Bik Karlskoga starkast – avgjorde i förlängningen mot Mora

Bik Karlskoga-seger med 5–4 efter förlängning

Jonatan Harju matchvinnare för Bik Karlskoga

Tredje raka segern för Bik Karlskoga

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Bik Karlskoga avgöra den jämna matchen hemma mot Mora i hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev 5–4 (1–1, 1–2, 2–1, 1–0). Jonatan Harju spelade en avgörande roll för Bik Karlskoga med det vinnande målet i förlängningen.

Bik Karlskoga–Mora – mål för mål

Första perioden var jämn. Bik Karlskoga inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Kalle Jellvert efter 2.22, men Mora kvitterade genom Arvid Degerstedt efter 17.02. Bik Karlskoga tog ledningen på nytt genom Åke Stakkestad efter 3.21 i andra perioden.

Karl Smedberg och Georg Weigelt låg sen bakom vändningen till 2–3 för Mora. Bik Karlskoga kvitterade till 3–3 genom Leevi Viitala i början av tredje perioden i tredje perioden.

Mora gjorde 3–4 genom Marcus Karlström efter 5.20 i tredje perioden.

Bik Karlskoga kvitterade till 4–4 genom Gustaf Thorell efter 7.33 av perioden. Matchvinnare för hemmalaget Bik Karlskoga 4.54 in i förlängningen blev Jonatan Harju, med det avgörande 5–4-målet.

Det här var Bik Karlskogas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras andra uddamålsförlust.

Mora har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter tre spelade matcher. Bik Karlskoga har åtta poäng.

Bik Karlskoga tar sig an Troja-Ljungby i nästa match hemma söndag 28 september 14.00. Mora möter Oskarshamn hemma måndag 29 september 19.00.

Bik Karlskoga–Mora 5–4 (1–1, 1–2, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (2.22) Kalle Jellvert, 1–1 (17.02) Arvid Degerstedt.

Andra perioden: 2–1 (23.21) Åke Stakkestad, 2–2 (30.01) Georg Weigelt, 2–3 (38.18) Karl Smedberg.

Tredje perioden: 3–3 (44.43) Leevi Viitala, 3–4 (45.20) Marcus Karlström, 4–4 (47.33) Gustaf Thorell.

Förlängning: 5–4 (64.54) Jonatan Harju.

Nästa match:

Bik Karlskoga: IF Troja-Ljungby, hemma, 28 september

Mora: IK Oskarshamn, hemma, 29 september