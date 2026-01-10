BIK Karlskoga J20 vann toppmötet mot Grums

BIK Karlskoga J20 vann med 3–2 mot Grums

BIK Karlskoga J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Joel Antonsson med två mål för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 besegrade Grums borta i den seriefinalen med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1) i U20 region väst herr på lördagen.

Segermålet för BIK Karlskoga J20 stod Joel Antonsson för 16.43 in i tredje perioden.

Det här innebär att BIK Karlskoga J20 nu har fem segrar i följd i U20 region väst herr.

BIK Karlskoga J20:s Joel Antonsson tvåmålsskytt

Elvis Bergsköld gav Grums ledningen efter nio minuters spel på pass av Lucas Nyman.

Redan efter 2.04 i andra perioden kvitterade BIK Karlskoga J20 genom Marcelo Henriksson Ribeiro på passning från Melker Karlsson. BIK Karlskoga J20 gjorde också 1–2 efter 10.33 i andra perioden när Joel Antonsson slog till.

4.48 in i tredje perioden fick Lucas Nyman utdelning på pass av Lucas Branting och kvitterade. 16.43 in i perioden satte Joel Antonsson pucken återigen framspelad av Samuel Grans och avgjorde matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 17 januari 13.15 spelar Grums borta mot Orsa.

Grums–BIK Karlskoga J20 2–3 (1–0, 0–2, 1–1)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (9.35) Elvis Bergsköld (Lucas Nyman).

Andra perioden: 1–1 (22.04) Marcelo Henriksson Ribeiro (Melker Karlsson), 1–2 (30.33) Joel Antonsson.

Tredje perioden: 2–2 (44.48) Lucas Nyman (Lucas Branting), 2–3 (56.43) Joel Antonsson (Samuel Grans).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 3-0-2

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Nästa match:

Grums: Orsa IK, borta, 17 januari 13.15