BIK Karlskoga J18 vann stort senast – nu tog Grums IK 2 revansch

Grums IK 2 vann med 6–2 mot BIK Karlskoga J18

Grums IK 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

David Palm matchvinnare för Grums IK 2

Det var ombytta roller när Grums IK 2 tog emot BIK Karlskoga J18 i Billerudhallen på lördagen. Grums IK 2 vann matchen i U20 Div 1 västra B herr med 6–2 (3–0, 0–2, 3–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann BIK Karlskoga J18 med hela 11–3.

Därmed har Grums IK 2 vunnit fyra matcher i rad i U20 Div 1 västra B herr.

Grums IK 2–BIK Karlskoga J18 – mål för mål

Grums IK 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.51 i mitten av perioden.

Efter 12.07 i andra perioden slog Kevin Karlsson till framspelad av Fabian Tingström och Lucas Weman och reducerade åt BIK Karlskoga J18. Lucas Weman såg till att BIK Karlskoga J18 reducerade igen efter 18.29 på pass av Kevin Karlsson och Fabian Tingström.

Även i tredje perioden var Grums IK 2 starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Lukas Eckerwall och ett mål av Jonathan Engström Bergström och avgjorde matchen.

Lukas Eckerwall gjorde två mål för Grums IK 2 och spelade dessutom fram till två mål.

Med en omgång kvar är Grums IK 2 på sjunde plats i tabellen medan BIK Karlskoga J18 är på åttonde plats.

Fredag 27 februari 19.30 möter Grums IK 2 Hammarö J20 borta i Hammarö Ishall medan BIK Karlskoga J18 spelar hemma mot Nor IK U23/Solstad HC.

Grums IK 2–BIK Karlskoga J18 6–2 (3–0, 0–2, 3–0)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (8.03) William Öhberg (Hugo Hellgren, Lukas Eckerwall), 2–0 (10.27) William Öhberg (Harry Malmqvist From, Lukas Eckerwall), 3–0 (16.54) David Palm.

Andra perioden: 3–1 (32.07) Kevin Karlsson (Fabian Tingström, Lucas Weman), 3–2 (38.29) Lucas Weman (Kevin Karlsson, Fabian Tingström).

Tredje perioden: 4–2 (50.00) Lukas Eckerwall (Jonathan Engström Bergström), 5–2 (52.39) Lukas Eckerwall (Zeb Alstad), 6–2 (58.35) Jonathan Engström Bergström (Zeb Alstad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 4-0-1

BIK Karlskoga J18: 2-0-3

Nästa match:

Grums IK 2: Hammarö HC, borta, 27 februari 19.30

BIK Karlskoga J18: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 27 februari 19.30