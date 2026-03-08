BIK Karlskoga J18 segrade mot Forshaga i U20 Div 1 västra B herr

Seger för BIK Karlskoga J18 med 8–4 mot Forshaga

Adam Hernstigen matchvinnare för BIK Karlskoga J18

Andra raka segern för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 vann mötet i U20 Div 1 västra B herr borta mot Forshaga, med 8–4 (2–2, 5–2, 1–0).

Forshaga–BIK Karlskoga J18 – mål för mål

BIK Karlskoga J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Forshaga reducerade och kvitterade till 2–2 genom Erik Lott Petersén och Arvid Sjödin.

BIK Karlskoga J18 övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.51 genom Rasmus Lundgren och gick upp till 2–5 innan Forshaga kom tillbaka och reducerade till 4–5.

Innan perioden var över hade BIK Karlskoga J18 ryckt åt sig ledningen med 4–7.

15.05 in i tredje perioden slog Johannes Reinholdsson till framspelad av Adam Hernstigen och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–8.

BIK Karlskoga J18:s Adam Hernstigen stod för fyra poäng, varav ett mål och Lukas Björkblom gjorde två mål och två assist.

Lagens första möte för säsongen vann BIK Karlskoga 2 med 4–2.

Nästa motstånd för Forshaga är Hammarö J20. Lagen möts i sista omgången söndag 15 mars 15.30 i Ängevi Ishall.

Forshaga–BIK Karlskoga J18 4–8 (2–2, 2–5, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 0–1 (2.50) Gustav Erlandsson (Felix Erngren, Lukas Pettersen), 0–2 (9.56) Gustav Erlandsson (Adam Hernstigen, Lukas Björkblom), 1–2 (10.21) Erik Lott Petersén (Oskar Fridberg, Casper Gustafsson), 2–2 (16.35) Arvid Sjödin (Nils Sjödin).

Andra perioden: 2–3 (20.51) Rasmus Lundgren (Sebastian Ågren, Lukas Björkblom), 2–4 (22.36) Felix Erngren (Adam Hernstigen, Vincent Persson), 2–5 (32.00) Adam Hernstigen, 3–5 (32.45) David Thonander Ejendahl (Casper Gustafsson, Oskar Fridberg), 4–5 (34.52) Alexander Eriksson (Fred Beckman, Arvid Sjödin), 4–6 (37.50) Lukas Björkblom (Fredrik Norland), 4–7 (38.51) Lukas Björkblom (Rasmus Lundgren, Sebastian Ågren).

Tredje perioden: 4–8 (55.05) Johannes Reinholdsson (Adam Hernstigen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 1-1-3

BIK Karlskoga J18: 3-0-2

Nästa match:

Forshaga: Hammarö HC, hemma, 15 mars 15.30