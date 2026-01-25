Bengtsson och Ågren nyckelspelare när Växjö vann mot HV 71

Växjö vann med 6–5 mot HV 71

Avgörande målet kom efter 59.44.

Vincent Bengtsson med två mål för Växjö

Växjö vann i Prolympiahallen mot HV 71 i U18 Nationell södra herr på söndagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Vincent Bengtsson gjorde 5–5 och Olle Ågren två minuter senare gjorde 5–6. Matchen slutade 5–6 (1–0, 2–3, 2–3).

Segermålet för Växjö stod Olle Ågren för med bara 16 sekunder kvar av slutperioden.

Olle Ågren matchvinnare för Växjö

Jacob Aldén gav HV 71 ledningen efter 10.09.

Växjö förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

I tredje perioden gick HV 71 upp i en 5–3-ledning med 8.06 kvar att spela. Men Växjö vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Olle Ågren med 0.16 kvar att spela av matchen.

Vincent Bengtsson gjorde två mål för Växjö och spelade fram till två mål och Olle Ågren stod för tre poäng, varav ett mål.

HV 71 har två vinster och tre förluster och 29–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har tre vinster och två förluster och 31–25 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan HV 71 och Växjö den här säsongen. HV 71 har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Växjö Lakers HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för HV 71 är Linköping HC U18. Växjö tar sig an Frölunda hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.

HV 71–Växjö 5–6 (1–0, 2–3, 2–3)

U18 Nationell södra herr, Prolympiahallen

Första perioden: 1–0 (10.09) Jacob Aldén.

Andra perioden: 2–0 (24.46) Maximilliam Wistrand, 2–1 (27.52) Vincent Bengtsson (Olle Ågren), 3–1 (29.23) Isak Alvudd, 3–2 (32.36) Ola Palme (Olle Ågren, Olle Karlsson), 3–3 (35.54) Simon Sejc (Vincent Bengtsson, Ola Palme).

Tredje perioden: 4–3 (45.31) Oskar Mivell (Alfred Ingelsten, Maxim Rychnavsky), 5–3 (51.54) Leon Irani (Oskar Mivell), 5–4 (57.06) Josef Krantz (Vincent Bengtsson, Olle Karlsson), 5–5 (57.18) Vincent Bengtsson, 5–6 (59.44) Olle Ågren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Växjö: 3-1-1

Nästa match:

HV 71: Linköping HC, borta, 28 januari 19.00

Växjö: Frölunda, hemma, 28 januari 19.00