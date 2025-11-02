Bäcken knep segern i målmässigt jämn match mot Halmstad J18

Bäcken segrade – 4–3 mot Halmstad J18

Melker Gyllenspetz Munro avgjorde för Bäcken

Andra raka förlusten för Halmstad J18

Det blev seger för hemmalaget Bäcken i matchen mot Halmstad J18 i Marconihallen. Laget vann söndagens match i U18 division 1 syd A med 4–3 (2–1, 2–1, 0–1).

Kållered nästa för Bäcken

Bäcken tog ledningen i början av första perioden genom Melvin Mireblom.

Halmstad J18 kvitterade till 1–1 genom Melwin Britz efter 7.20.

Bäcken gjorde 2–1 genom Hannes Ekdahl efter 9.04 i matchen. Bäcken gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Alvar Langenskiöld och Melker Gyllenspetz Munro, vilket avgjorde matchen.

Halmstad J18 reducerade dock på nytt till 4–2 genom Artur Bergkvist med 2.49 kvar att spela av perioden. Halmstad J18 reducerade igen efter 12.52 i tredje perioden genom Tage Jonasson. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Förlusten var Halmstad J18:s andra uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Halmstad Arena.

I nästa omgång har Bäcken Kållered borta i Kållereds Ishall, söndag 9 november 12.30. Halmstad J18 spelar borta mot Borås fredag 7 november 19.30.

Bäcken–Halmstad J18 4–3 (2–1, 2–1, 0–1)

U18 division 1 syd A, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (4.05) Melvin Mireblom (Sten Aronsson, Alvar Langenskiöld), 1–1 (7.20) Melwin Britz (Artur Bergkvist, Matheo Rix), 2–1 (9.04) Hannes Ekdahl (Hampus Jävert).

Andra perioden: 3–1 (20.34) Alvar Langenskiöld, 4–1 (28.13) Melker Gyllenspetz Munro (Albin Lindström, Olle Skartind), 4–2 (37.11) Artur Bergkvist (Melwin Britz, Hjalmar Olsson).

Tredje perioden: 4–3 (52.52) Tage Jonasson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-0-2

Halmstad J18: 3-0-2

Nästa match:

Bäcken: Kållered SK, borta, 9 november

Halmstad J18: Borås HC, borta, 7 november