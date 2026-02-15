LHC J20 segrare hemma mot Växjö – Axel Bjurman matchvinnare

LHC J20 vann med 5–2 mot Växjö

Axel Bjurman med två mål för LHC J20

Douglas Paul avgjorde för LHC J20

LHC J20 besegrade Växjö på hemmaplan i söndagens match i U20 nationell södra. 5–2 (2–0, 3–1, 0–1) slutade matchen.

LHC J20:s Axel Bjurman tvåmålsskytt

Wilhelm Hasselhuhn gav LHC J20 ledningen efter åtta minuters spel efter förarbete från Hugo Johansson och Benjamin Jismyr. 2–0 kom efter 19.23 när Axel Bjurman hittade rätt assisterad av Oscar Holmertz och Oscar Emvall.

LHC J20 stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–0 till 5–0 på bara 6.10.

Växjö reducerade dock till 5–1 genom Max Isaksson efter 19.59 av perioden.

Växjö reducerade igen efter 58 sekunder i tredje perioden genom Albin Laksonen på pass av Olle Tideman och Ludvig Pettersson.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, LHC J20 med 18–14 och Växjö med 18–12 i målskillnad.

LHC J20 stannar därmed på åttonde plats och Växjö på sjunde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Växjö Lakers HC har tagit två segrar före den här matchen. Linköping HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

LHC J20 tar sig an Malmö i nästa match borta lördag 21 februari 15.30. Växjö möter samma dag 14.00 Färjestad hemma.

LHC J20–Växjö 5–2 (2–0, 3–1, 0–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (8.59) Wilhelm Hasselhuhn (Hugo Johansson, Benjamin Jismyr), 2–0 (19.23) Axel Bjurman (Oscar Holmertz, Oscar Emvall).

Andra perioden: 3–0 (22.21) Douglas Paul (Milton Carpenhammar), 4–0 (27.53) Milton Carpenhammar (Oscar Emvall), 5–0 (28.31) Axel Bjurman (Oscar Holmertz, Gustav Pettersson), 5–1 (39.59) Max Isaksson (Daniel Floryk, Olle Karlsson).

Tredje perioden: 5–2 (40.58) Albin Laksonen (Olle Tideman, Ludvig Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC J20: 3-1-1

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

LHC J20: IF Malmö Redhawks, borta, 21 februari 15.30

Växjö: Färjestads BK, hemma, 21 februari 14.00