Avgörande i förlängning när Grums IK 2 föll mot Örebro Hockey Ungdom J18

Seger för Örebro Hockey Ungdom J18 med 5–4 efter förlängning

Arvid Nilsson matchvinnare för Örebro Hockey Ungdom J18

Andra raka segern för Örebro Hockey Ungdom J18

Grums IK 2 spelade jämnt Örebro Hockey Ungdom J18 på bortaplan i U18 division 1 västra D herr men föll efter förlängning. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 1–0).

Arvid Nilsson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 1.05 in i förlängningen.

Kils AIK J18 nästa för Örebro Hockey Ungdom J18

Örebro Hockey Ungdom J18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Tore Hedlund och Julian Falkenström innan Grums IK 2 svarade och gjorde 2–1 genom Maximus Ruff. Harry Rudström och Viggo Johansson såg till att Grums IK 2 vände till ledning med 2–3.

Örebro Hockey Ungdom J18 kvitterade till 3–3 genom Hampus Ahlenius i andra perioden. Efter 9.17 i tredje perioden gjorde Grums IK 2 3–4 genom Theo Karlsson.

Örebro Hockey Ungdom J18 gjorde 4–4 genom Noah Stigbäck med 1.41 kvar att spela av perioden. I förlängningen tog det 1.05 till Örebro Hockey Ungdom J18 också avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Arvid Nilsson.

Örebro Hockey Ungdom J18 har nu sju poäng efter fyra spelade matcher medan Grums IK 2 har 13 poäng efter fem matcher.

Den 30 november möts lagen återigen, då i Billerudhallen.

Nästa motstånd för Grums IK 2 är Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Lagen möts fredag 24 oktober 20.00 i Billerudhallen.

Örebro Hockey Ungdom J18–Grums IK 2 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (10.27) Tore Hedlund (Tor Tralla), 2–0 (11.16) Julian Falkenström (Hampus Ahlenius, Arvid Nilsson), 2–1 (19.37) Maximus Ruff (Theo Karlsson, Philip Wäseby).

Andra perioden: 2–2 (21.03) Viggo Johansson (Jonathan Engström Bergström), 2–3 (26.44) Harry Rudström (Milian Kitti, Viggo Johansson), 3–3 (29.17) Hampus Ahlenius (Tore Hedlund).

Tredje perioden: 3–4 (49.17) Theo Karlsson (Zeb Alstad, Philip Wäseby), 4–4 (58.19) Noah Stigbäck (Olle Fröyseth).

Förlängning: 5–4 (61.05) Arvid Nilsson.

Nästa match:

Grums IK 2: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 24 oktober