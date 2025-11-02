Avesta vann – efter Oliver Almkärrs målkalas
- Avesta vann med 9–6 mot Orsa
- Avestas Oliver Almkärr femmålsskytt
- Sixten Erixon avgjorde för Avesta
Oliver Almkärr stod för hela fem mål för Avesta när laget slog Orsa på bortaplan i U18 division 1 västra B herr. Till slut blev det 9–6 (2–3, 2–1, 5–2) till Avesta.
Orsa var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.
I andra perioden var det i stället Avesta som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.
I tredje perioden var det i stället Avesta som hade kommandot. Laget vann perioden med 5–2 och matchen med 9–6.
Lagen möts igen 14 december i Avestahallen.
I nästa omgång har Orsa Häradsbygden borta i Clas Ohlson Foundation Arena, torsdag 6 november 19.00. Avesta spelar borta mot Borlänge Hockey 2 torsdag 13 november 19.00.
Orsa–Avesta 6–9 (3–2, 1–2, 2–5)
U18 division 1 västra B herr, Orsa Ishall
Första perioden: 1–0 (5.15) Vilmer Gräll (Emrik Olsson), 1–1 (5.38) Oliver Almkärr (Loui Thorén Hedblom), 2–1 (6.38) Wilhelm Jernberg, 3–1 (10.18) Teo Kristoffersson (Elias Holmgren, Erik Sys), 3–2 (10.31) Nileo Gabrielsson (Oliver Almkärr, Loui Thorén Hedblom).
Andra perioden: 3–3 (24.40) Nileo Gabrielsson (Oliver Almkärr), 4–3 (30.57) Leon Tångring (Wilhelm Jernberg, Max Johansson), 4–4 (32.04) Oliver Almkärr (Victor Österberg).
Tredje perioden: 4–5 (41.00) Oliver Almkärr (Victor Österberg, Nileo Gabrielsson), 4–6 (47.58) Oliver Almkärr (Willy Pettersson), 4–7 (48.06) Sixten Erixon, 4–8 (51.12) Oliver Almkärr (Victor Österberg, Willy Pettersson), 4–9 (52.29) Cesar Oscarsson, 5–9 (56.14) Max Johansson (Leon Tångring, Jakob Jerkgård), 6–9 (59.59) Ludwig Grudd (William Enlund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Orsa: 3-0-2
Avesta: 3-0-2
Nästa match:
Orsa: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 6 november
Avesta: Borlänge HF 2, borta, 13 november
