Åttonde raka för Hammarby IF U18 efter seger mot IFK Österåker Hockey

Hammarby IF U18 segrade – 7–3 mot IFK Österåker Hockey

Hammarby IF U18:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Ludvig Gustavsson tvåmålsskytt för Hammarby IF U18

Formen är riktigt bra just nu för Hammarby IF U18. På torsdagen kom åttonde raka segern i U18 division 1 östra A fortsättningsserie, 7–3 (3–0, 3–2, 1–1), borta mot IFK Österåker Hockey. Det innebär att IFK Österåker Hockey åkte på femte raka förlusten.

Hammarby IF U18:s Ludvig Gustavsson tvåmålsskytt

Hammarby IF U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–6.

12.11 in i tredje perioden slog Love Erkendal till på pass av Caesar Bäckström och ökade ledningen. 14.03 in i perioden fick Jonatan Gomez Rosén utdelning återigen framspelad av Isac Zetterlund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för IFK Österåker Hockey.

Love Erkendal och Adam Östensson gjorde ett mål och två assist var för Hammarby IF U18.

Det här betyder att IFK Österåker Hockey ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Hammarby IF U18 på första plats.

Den 19 februari möts lagen återigen, då i Kärrtorps IP.

Lördag 7 februari 14.10 spelar IFK Österåker Hockey borta mot Åker/Strängnäs HC. Hammarby IF U18 möter Älta IF hemma i Kärrtorps IP söndag 8 februari 17.40.

IFK Österåker Hockey–Hammarby IF U18 3–7 (0–3, 2–3, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (2.04) Adam Östensson (Svante Hallbom Dovemark), 0–2 (13.06) Svante Hallbom Dovemark (Adam Östensson), 0–3 (15.58) Lucas Mcgregor (Love Erkendal).

Andra perioden: 1–3 (29.22) Jonatan Gomez Rosén (Dempsey Ferngren), 1–4 (32.54) Ludvig Gustavsson (Adam Östensson), 2–4 (34.38) Isac Zetterlund (Robin Holm, Noah Paulsson), 2–5 (36.35) Ludvig Gustavsson, 2–6 (37.13) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Love Erkendal).

Tredje perioden: 2–7 (52.11) Love Erkendal (Caesar Bäckström), 3–7 (54.03) Jonatan Gomez Rosén (Isac Zetterlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 0-0-5

Hammarby IF U18: 5-0-0

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Åker/Strängnäs HC, borta, 7 februari 14.10

Hammarby IF U18: Älta IF, hemma, 8 februari 17.40