Aston Basilius gjorde två mål för Huddinge IK i segern mot SSK U18

Huddinge IK segrade – 4–1 mot SSK U18

Aston Basilius tvåmålsskytt för Huddinge IK

Hugo Kvistlund matchvinnare för Huddinge IK

Huddinge IK vann mötet med SSK U18 borta med 4–1 (0–1, 2–0, 2–0) på söndagen i U18 Nationell södra herr.

Segern var ett skönt trendbrott för Huddinge IK som hade sex raka förluster mot SSK U18 inför söndagens match.

Huddinge IK hade inför matchen förlorat de senaste sex mötena mot SSK U18.

Aston Basilius tvåmålsskytt för Huddinge IK

SSK U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.01 slog Loke Åkesson till assisterad av Viggo Fors och Theo Antell.

Efter 9.36 i andra perioden nätade Aston Basilius framspelad av Emil Forslund och Hugo Christersson och kvitterade för Huddinge IK. Hugo Kvistlund gjorde dessutom 1–2 efter 10.29 på pass av Hugo Christersson och Lukas Hammargren.

5.43 in i tredje perioden satte Hugo Christersson pucken framspelad av Anton Skoog Sjölund och Hampus Nordlander och ökade ledningen. Efter 11.58 slog Aston Basilius till på nytt på pass av Elias Fredriksson och Dante Islercelik och ökade ledningen för Huddinge IK. Målet var Aston Basilius femte i U18 Nationell södra herr.

Hugo Christersson gjorde ett mål för Huddinge IK och spelade fram till två mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, SSK U18 med 11–15 och Huddinge IK med 17–32 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Södertälje SK vunnit.

SSK U18 möter Örebro Hockey U18 i nästa match hemma torsdag 29 januari 19.00. Huddinge IK möter samma dag Djurgården borta.

SSK U18–Huddinge IK 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

U18 Nationell södra herr, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (3.01) Loke Åkesson (Viggo Fors, Theo Antell).

Andra perioden: 1–1 (29.36) Aston Basilius (Emil Forslund, Hugo Christersson), 1–2 (30.29) Hugo Kvistlund (Hugo Christersson, Lukas Hammargren).

Tredje perioden: 1–3 (45.43) Hugo Christersson (Anton Skoog Sjölund, Hampus Nordlander), 1–4 (51.58) Aston Basilius (Elias Fredriksson, Dante Islercelik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 2-0-3

Huddinge IK: 2-0-3

Nästa match:

SSK U18: Örebro HK, hemma, 29 januari 19.00

Huddinge IK: Djurgårdens IF, borta, 29 januari 19.00