Arvika/Charlottenberg/Forshaga slog Örebro Hockey Ungdom J18 i måljämn match i Trängens IP

Arvika/Charlottenberg/Forshaga vann med 5–4 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Nils Sjödin gjorde två mål för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Lucas Henriksson matchvinnare för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Arvika/Charlottenberg/Forshaga borta mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D herr på söndagen. Matchen slutade 5–4 (2–0, 1–1, 2–3).

Arvika/Charlottenberg/Forshagas Nils Sjödin tvåmålsskytt

Arvika/Charlottenberg/Forshaga tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter. Örebro Hockey Ungdom J18 reducerade dock till 1–2 genom Isak Green tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 5.30 gjorde Arvika/Charlottenberg/Forshaga 1–3 genom Nils Sjödin som gjorde sitt andra mål. Örebro Hockey Ungdom J18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Olle Fröyseth och Hannes Hjulström i början av tredje perioden i tredje perioden.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Erik Lott Petersén och Lucas Henriksson, vilket avgjorde matchen.

Örebro Hockey Ungdom J18 reducerade dock till 4–5 genom Isak Green när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Arvika/Charlottenberg/Forshagas Erik Lott Petersén stod för tre poäng, varav ett mål.

För tabellens utseende betyder det här att Örebro Hockey Ungdom J18 ligger på femte plats medan Arvika/Charlottenberg/Forshaga har sjundeplatsen.

Lagen möts igen 16 november i Ängevi Ishall.

Nästa motstånd för Arvika/Charlottenberg/Forshaga är Viking HC J18. Lagen möts söndag 19 oktober 12.30 i Sparbanken Arena.

Örebro Hockey Ungdom J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 4–5 (0–2, 1–1, 3–2)

U18 division 1 västra D herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (7.42) Nils Sjödin (Max Bengtsson Fisher), 0–2 (12.17) Noel Olsson (Erik Lott Petersén).

Andra perioden: 1–2 (23.28) Isak Green, 1–3 (25.30) Nils Sjödin (Oliver Öberg).

Tredje perioden: 2–3 (42.42) Olle Fröyseth (Douglas Rosell, Alvin Sjöberg), 3–3 (44.24) Hannes Hjulström (Hampus Ahlenius, Max Larsson), 3–4 (46.27) Erik Lott Petersén, 3–5 (57.07) Lucas Henriksson (Erik Lott Petersén), 4–5 (57.34) Isak Green (Melker Samuelsson).

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Viking HC, hemma, 19 oktober