Arvid Drott matchhjälte när Djurgården U20 vann mot AIK

Djurgården vann med 1–0 mot AIK

Arvid Drott avgjorde för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Det blev seger för Djurgården hemma mot AIK i U20 nationell norra. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom först i tredje perioden. Matchhjälte för Djurgården blev Arvid Drott som gjorde målet.

Djurgården–AIK – mål för mål

Djurgården har tre segrar och två förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad. Det här var Djurgårdens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AIK:s tredje uddamålsförlust.

Djurgårdens nya tabellposition är femte plats medan AIK är på tionde och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Djurgården som så sent som den 4 oktober låg på nionde plats.

Djurgården tar sig an Luleå i nästa match hemma lördag 18 oktober 16.00. AIK möter samma dag 15.30 Skellefteå AIK U20 hemma.

Djurgården–AIK 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Hovet

Tredje perioden: 1–0 (57.15) Arvid Drott (Marcus Nordmark, Theo Stockselius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Luleå HF, hemma, 18 oktober

AIK: Skellefteå, hemma, 18 oktober