Arvid Drott matchhjälte när Djurgården U20 vann mot AIK
- Djurgården vann med 1–0 mot AIK
- Arvid Drott avgjorde för Djurgården
- Andra raka segern för Djurgården
Det blev seger för Djurgården hemma mot AIK i U20 nationell norra. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom först i tredje perioden. Matchhjälte för Djurgården blev Arvid Drott som gjorde målet.
Djurgården–AIK – mål för mål
Djurgården har tre segrar och två förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad. Det här var Djurgårdens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AIK:s tredje uddamålsförlust.
Djurgårdens nya tabellposition är femte plats medan AIK är på tionde och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Djurgården som så sent som den 4 oktober låg på nionde plats.
Djurgården tar sig an Luleå i nästa match hemma lördag 18 oktober 16.00. AIK möter samma dag 15.30 Skellefteå AIK U20 hemma.
Djurgården–AIK 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)
U20 nationell norra, Hovet
Tredje perioden: 1–0 (57.15) Arvid Drott (Marcus Nordmark, Theo Stockselius).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Djurgården: 3-1-1
AIK: 2-0-3
Nästa match:
Djurgården: Luleå HF, hemma, 18 oktober
AIK: Skellefteå, hemma, 18 oktober
