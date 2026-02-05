Anton Aminoff i form när Värmdö HC 2 vann mot Saltsjöbadens IF U18

Värmdö HC 2-seger med 5–1 mot Saltsjöbadens IF U18

Anton Aminoff gjorde två mål för Värmdö HC 2

Andra raka förlusten för Saltsjöbadens IF U18

Hemmalaget Värmdö HC 2 tog hem de tre poängen efter seger mot Saltsjöbadens IF U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. 5–1 (3–1, 2–0, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

Saltsjöbadens IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Oscar Wetter.

Värmdö HC 2 gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Efter 13.21 i andra perioden nätade Elias Fält på pass av Love Tvelin och gjorde 4–1. Anton Aminoff gjorde dessutom 5–1 efter 16.55 framspelad av Emil Eriksson.

I tredje perioden höll Värmdö HC 2 i sin 5–1-ledning och vann.

Värmdö HC 2:s Elias Fält stod för ett mål och två assists.

Värmdö HC 2 har två segrar och tre förluster och 15–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Saltsjöbadens IF U18 har tre vinster och två förluster och 25–17 i målskillnad.

För Värmdö HC 2 gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Saltsjöbadens IF U18 är på femte plats. Saltsjöbadens IF U18 var nia i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Det här var fjärde mötet mellan Värmdö HC 2 och Saltsjöbadens IF U18 den här säsongen. Värmdö HC 2 har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Saltsjöbadens IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 8 februari spelar Värmdö HC 2 borta mot Norrtälje IK U18 16.15 och Saltsjöbadens IF U18 mot Wings Arlanda hemma 18.30 i Saltsjöbadens Ishall.

Värmdö HC 2–Saltsjöbadens IF U18 5–1 (3–1, 2–0, 0–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (4.57) Oscar Wetter (Charlie Jacobson, William Claesson Hallén), 1–1 (8.32) Zebulon Pavlicek (Elias Hagström Galjaard, Elias Fält), 2–1 (18.59) Anton Aminoff (Vincent Ryberg, Elias Fält), 3–1 (19.27) Emil Eriksson (Viggo Wahlström).

Andra perioden: 4–1 (33.21) Elias Fält (Love Tvelin), 5–1 (36.55) Anton Aminoff (Emil Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 2-0-3

Saltsjöbadens IF U18: 3-1-1

Nästa match:

Värmdö HC 2: Norrtälje IK, borta, 8 februari 16.15

Saltsjöbadens IF U18: Wings HC Arlanda, hemma, 8 februari 18.30