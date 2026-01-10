Äntligen seger för Wings Arlanda mot Lindlöven

Wings Arlanda vann med 4–2 mot Lindlöven

Karl Pettersson med två mål för Wings Arlanda

Viktor Mattsson matchvinnare för Wings Arlanda

Det blev fyra förluster i rad för Wings Arlanda i hockeyettan norra. Men hemma mot Lindlöven kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Pinbackshallen slutade 4–2 (2–0, 1–1, 1–1).

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte så här om matchen:

– Väldigt konstig match. Vi skjuter 60 skott på mål och säkert 30 i blocket. Skapar otroligt mycket målchanser men lyckas på något vis hitta ett sätt att inte göra mål. Wings däremot är 100 procent i sina målchanser. Känns surt just nu, men vi får ta lärdom av detta och gå vidare till nästa match.

Wings Arlandas Karl Pettersson tvåmålsskytt

Kevin Nilsson-Ström gjorde 1–0 till Wings Arlanda efter bara 37 sekunder på pass av Ville Hornborg och Viktor Greveback. 2–0 kom efter 17.04 när Karl Pettersson slog till efter förarbete från Didrik Lif och Olle Dahlman.

Lindlöven reducerade till 2–1 redan efter efter 1.51 i andra perioden genom Isak Jonsson efter pass från Sebastian Falk och Jesper Broeng. Efter 9.53 i andra perioden slog Viktor Mattsson till framspelad av Oscar Sarhus och gjorde 3–1.

11.37 in i tredje perioden satte Elias Holmberg pucken på pass av Isak Jonsson och Olle Hilmersson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Lindlöven. Karl Pettersson stod för målet när Wings Arlanda punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.08 kvar att spela framspelad av Rasmus Larsson. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Wings Arlanda på 18:e plats och Lindlöven på andra plats.

På onsdag 14 januari 19.00 spelar Wings Arlanda borta mot Surahammar och Lindlöven hemma mot Enköping.

Wings Arlanda–Lindlöven 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (0.37) Kevin Nilsson-Ström (Ville Hornborg, Viktor Greveback), 2–0 (17.04) Karl Pettersson (Didrik Lif, Olle Dahlman).

Andra perioden: 2–1 (21.51) Isak Jonsson (Sebastian Falk, Jesper Broeng), 3–1 (29.53) Viktor Mattsson (Oscar Sarhus).

Tredje perioden: 3–2 (51.37) Elias Holmberg (Isak Jonsson, Olle Hilmersson), 4–2 (58.52) Karl Pettersson (Rasmus Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 1-1-3

Lindlöven: 2-0-3

Nästa match:

Wings Arlanda: Surahammars IF, borta, 14 januari 19.00

Lindlöven: Enköpings SK HK, hemma, 14 januari 19.00