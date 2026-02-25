Äntligen seger för Surahammar mot Vallentuna

Surahammar vann med 2–0 mot Vallentuna

Anton Hansson Myhrén matchvinnare för Surahammar

Tredje förlusten i följd för Vallentuna

Det blev fyra förluster i rad för Surahammar i hockeyettan norra. Men hemma mot Vallentuna kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i XLNT AKUSTIK Arena slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).

Surahammar–Vallentuna – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Anton Hansson Myhrén gav Surahammar ledningen först efter fyra minuter i tredje perioden efter förarbete från Wille Hedqvist och Wille Ekman-Cederborg. 16.18 in i tredje perioden nätade Surahammars Harald Heino på pass av Melvin Joona och Lukas Henze och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Surahammar har en seger och fyra förluster och 15–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har två vinster och tre förluster och 14–10 i målskillnad.

Surahammar möter Borlänge i nästa match hemma söndag 1 mars 16.00. Vallentuna möter samma dag Väsby IK HK borta.

Surahammar–Vallentuna 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Tredje perioden: 1–0 (44.01) Anton Hansson Myhrén (Wille Hedqvist, Wille Ekman-Cederborg), 2–0 (56.18) Harald Heino (Melvin Joona, Lukas Henze).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 1-0-4

Vallentuna: 2-1-2

Nästa match:

Surahammar: Borlänge HF, hemma, 1 mars 16.00

Vallentuna: Väsby IK HK, borta, 1 mars 16.00