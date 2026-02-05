Äntligen seger för Östersunds IK U18 – 4–1 mot Timrå IK U18

Östersunds IK U18 vann med 4–1 mot Timrå IK U18

Neo Bergman matchvinnare för Östersunds IK U18

Sjätte raka nederlaget för Timrå IK U18

Östersunds IK U18 har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i U18 Nationell norra, efter elva spelade matcher. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Timrå IK U18, en match som Östersunds IK U18 vann med 4–1 (0–1, 1–0, 3–0).

Resultatet innebär att Timrå IK U18 nu har sex förluster i rad.

Östersunds IK U18–Timrå IK U18 – mål för mål

Max Persson gav Timrå IK U18 ledningen efter sju minuter assisterad av Melker Lundgren och Alex Kristiansson.

Efter 16.09 i andra perioden slog Sigge Forsell till på pass av Joel Svensson och Neo Bergman och kvitterade för Östersunds IK U18.

Östersunds IK U18 spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Neo Bergman, Theo Lindqvist och Olle Bergström och avgjorde matchen.

Det här betyder att Östersunds IK U18 ligger kvar på tolfte och sista plats i tabellen och Timrå IK U18 på elfte plats. Noteras kan att Timrå IK U18 sedan den 8 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Timrå med 6–0.

Östersunds IK U18 tar sig an AIK i nästa match borta lördag 14 februari 16.30. Timrå IK U18 möter Modo Hockey U18 hemma onsdag 11 februari 19.00.

Östersunds IK U18–Timrå IK U18 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)

U18 Nationell norra, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (7.02) Max Persson (Melker Lundgren, Alex Kristiansson).

Andra perioden: 1–1 (36.09) Sigge Forsell (Joel Svensson, Neo Bergman).

Tredje perioden: 2–1 (52.11) Neo Bergman (James Strandberg), 3–1 (56.22) Theo Lindqvist (Ymir Haflidason, Glenn Lidberg), 4–1 (59.59) Olle Bergström (Sverre Øverli Larsen, Glenn Lidberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 1-0-4

Timrå IK U18: 0-1-4

Nästa match:

Östersunds IK U18: AIK, borta, 14 februari 16.30

Timrå IK U18: Modo Hockey, hemma, 11 februari 19.00