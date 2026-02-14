Äntligen seger för Olofström mot Halmstad HF

Olofström-seger med 4–3 efter förlängning

Mike Westmark matchvinnare för Olofström

Seger nummer 1 för Olofström

Det blev fyra förluster i rad för Olofström i U20 region syd vår. Men borta mot Halmstad HF kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Halmstad Arena slutade 3–4 (1–2, 0–1, 2–0, 0–1) efter förlängning.

Mike Westmark blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 1.10 in i förlängningen.

Halmstad HF–Olofström – mål för mål

Olofström startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Andreas Jørgensen och Frederik Rundh innan Halmstad HF svarade och gjorde 2–1 genom Carl Sjulander.

Efter 16.01 i andra perioden slog Viktor Forsberg till på pass av Noel Öfverman och Luca Bærentsen och gjorde 1–3.

4.40 in i tredje perioden slog Bror Gullberg till framspelad av Hugo Jonasson och Matheo Rix och reducerade. Halmstad HF kvitterade till 3–3 med 1.26 kvar att spela genom Matheo Rix.

Stor matchhjälte för Olofström 1.10 in i förlängningen blev Mike Westmark med det avgörande förlängningsmålet.

Det här betyder att Halmstad HF är kvar på fjärde plats och Olofström stannar på femte plats, i serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Halmstad Hammers HC vann de två första mötena. Olofströms IK vann senast lagen möttes.

Halmstad HF tar sig an Kungälv i sista matchen borta lördag 21 februari 16.05. Olofström möter Bäcken borta tisdag 17 februari 19.40.

Halmstad HF–Olofström 3–4 (1–2, 0–1, 2–0, 0–1)

U20 region syd vår, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (4.54) Andreas Jørgensen (Yehor Polishchuk, Gunnar Westerlind), 0–2 (15.35) Frederik Rundh (Viktor Forsberg, Lowe Knoester), 1–2 (17.34) Carl Sjulander (Emilio Loftenius, Elton Lindeborg).

Andra perioden: 1–3 (36.01) Viktor Forsberg (Noel Öfverman, Luca Bærentsen).

Tredje perioden: 2–3 (44.40) Bror Gullberg (Hugo Jonasson, Matheo Rix), 3–3 (58.34) Matheo Rix.

Förlängning: 3–4 (61.10) Mike Westmark (Axel Evernäs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 4-1-0

Olofström: 1-1-3

Nästa match:

Halmstad HF: Kungälvs IK, borta, 21 februari 16.05

Olofström: Bäcken HC, borta, 17 februari 19.40