Äntligen seger för Ö-vik Hockey J18

Ö-vik Hockey J18 segrade – 6–5 mot Piteå

Avgörande målet kom efter 59.35.

Ö-vik Hockey J18 har haft det tufft i U18 regional norr herr, men hemma mot Piteå kom första segern, efter sju spelade matcher. Ö-vik Hockey J18 vann med 6–5 (0–1, 3–2, 3–2).

Piteås huvudtränare Mikael Berglund tyckte så här om matchen:

– Riktigt sur förlust, men vi är inte nog rejäla i egen zon. Vi tappar kampen framför eget mål för ofta för att kunna vinna matchen.

Jonas Hedlund blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål med bara 25 sekunder kvar av slutperioden.

I och med detta har Piteå sex förluster i rad.

Jonas Hedlund tvåmålsskytt för Ö-vik Hockey J18

Gustav Olsson gjorde 1–0 till Piteå efter sju minuters spel på pass av Nils Johansson. I andra perioden var det i stället Ö-vik Hockey J18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Piteå gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Gustav Olsson och Nils Johansson.

Ö-vik Hockey J18 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 3–5 till ledning med 6–5. 5–5-målet kom med bara 1.45 kvar att spela genom Jonas Hedlund. Och med 25 sekunder kvar att spela kom också 6–5 genom Jonas Hedlund.

Piteås Nils Johansson stod för fyra poäng, varav två mål och Gustav Olsson gjorde två mål och ett assist.

Det här betyder att Ö-vik Hockey J18 är kvar på tolfte och sista plats och Piteå stannar på elfte plats, i tabellen. Piteå var femma i tabellen för 25 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Ö-vik Hockey J18 tar sig an Östersund i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.00. Piteå möter Vännäs hemma lördag 18 oktober 16.00.

Ö-vik Hockey J18–Piteå 6–5 (0–1, 3–2, 3–2)

U18 regional norr herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (7.41) Gustav Olsson (Nils Johansson).

Andra perioden: 1–1 (21.11) Zack Sjöblom, 1–2 (24.14) Nils Johansson (Viggo Lagerbom, Lukas Waaranperä), 2–2 (28.46) Joar Westberg (Noah Angerbjörn), 2–3 (29.05) Lukas Waaranperä (Bronislav Kotenko, Svante Borgeryd), 3–3 (37.29) Arvid Nilsson (Liam Johansson, Oskar Bergenström).

Tredje perioden: 3–4 (40.47) Gustav Olsson (Nils Johansson), 3–5 (43.56) Nils Johansson (Gustav Olsson, Theo Skarin), 4–5 (45.44) Alvin Engwall (Anton Rolèn, Albin Nordqvist), 5–5 (58.15) Jonas Hedlund (Vilmer Sjöblom, Alex Lindahl), 6–5 (59.35) Jonas Hedlund (Alvin Engwall, Liam Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey J18: 1-0-4

Piteå: 0-0-5

Nästa match:

Ö-vik Hockey J18: Östersunds IK, borta, 14 oktober

Piteå: Vännäs HC, hemma, 18 oktober