Äntligen seger för Haninge Anchors HC U18 – mot Tierps HK U18

Haninge Anchors HC U18 vann med 4–2 mot Tierps HK U18

Noel Wixtröm matchvinnare för Haninge Anchors HC U18

Tredje raka förlusten för Tierps HK U18

Haninge Anchors HC U18 har till slut, efter sju spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i U18 allettan östra fortsättningsserie. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Tierps HK U18, en match som Haninge Anchors HC U18 vann med 4–2 (0–1, 0–0, 4–1).

Haninge Anchors HC U18–Tierps HK U18 – mål för mål

Oliver Hansson gjorde 1–0 till Tierps HK U18 efter 18 minuters spel med assist av Noah Blom.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden var det i stället Haninge Anchors HC U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 4–2.

Haninge Anchors HC U18:s Lukas Terehhov stod för ett mål och två assists.

Haninge Anchors HC U18 stannar därmed på tionde och sista plats och Tierps HK U18 på sjunde plats i tabellen.

Lagen möts igen 8 mars i Vegahallen.

I nästa omgång har Haninge Anchors HC U18 Boo borta i Björknäs Ishall, torsdag 5 februari 19.45. Tierps HK U18 spelar hemma mot Järna söndag 8 februari 16.00.

Haninge Anchors HC U18–Tierps HK U18 4–2 (0–1, 0–0, 4–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (18.11) Oliver Hansson (Noah Blom).

Tredje perioden: 1–1 (48.06) Teus Folin Lian (Lukas Terehhov), 2–1 (49.47) Lukas Terehhov (Ludvig Laurin), 3–1 (54.54) Noel Wixtröm (Algot Wikner, Miles Mahlberg), 4–1 (55.04) Alexander Malm (Lukas Terehhov, Tomas Slavkovsky), 4–2 (58.36) Nils Rudholm (Kevin Larsson, Hugo Vindeland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 1-0-4

Tierps HK U18: 2-1-2

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Boo HC, borta, 5 februari 19.45

Tierps HK U18: Järna SK, hemma, 8 februari 16.00