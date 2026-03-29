Äntligen seger för Dallas mot Pittsburgh

Seger för Dallas med 6–3 mot Pittsburgh

Dallas Mavrik Bourque tvåmålsskytt

Lian Bichsel avgjorde för Dallas

Det blev fyra förluster i rad för Dallas i NHL. Men borta mot Pittsburgh kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i PPG PAINTS Arena slutade 3–6 (1–0, 1–4, 1–2).

Anthony Mantha gjorde 1–0 till Pittsburgh efter bara 2.12 på pass av Erik Karlsson och Rickard Rakell.

I andra perioden var det i stället Dallas som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–4.

8.54 in i tredje perioden slog Noel Acciari till på pass av Elmer Söderblom och Erik Karlsson och reducerade. Men mer än så orkade Pittsburgh inte med. 16.52 in i perioden nätade Dallas Mavrik Bourque framspelad av Tyler Myers och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.10 kvar att spela på nytt genom Mavrik Bourque assisterad av Jamie Benn och Esa Lindell. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Mavrik Bourque gjorde två mål för Dallas och spelade dessutom fram till ett mål. Erik Karlsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Pittsburgh.

Pittsburgh har två vinster och tre förluster och 15–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dallas har en vinst och fyra förluster och 14–16 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Dallas med 3–2 efter straffar.

Tisdag 31 mars 01.00 spelar Pittsburgh borta mot NY Islanders. Dallas möter Philadelphia borta i Xfinity Mobile Arena måndag 30 mars 01.00.

Pittsburgh–Dallas 3–6 (1–0, 1–4, 1–2)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (2.12) Anthony Mantha (Erik Karlsson, Rickard Rakell).

Andra perioden: 1–1 (22.10) Justin Hryckowian (Colin Blackwell, Jamie Benn), 2–1 (22.58) Erik Karlsson (Parker Wotherspoon), 2–2 (27.12) Jason Robertson (Mikko Rantanen, Matt Duchene), 2–3 (30.12) Mikko Rantanen (Jason Robertson, Miro Heiskanen), 2–4 (31.38) Lian Bichsel (Mavrik Bourque, Oskar Bäck).

Tredje perioden: 3–4 (48.54) Noel Acciari (Elmer Söderblom, Erik Karlsson), 3–5 (56.52) Mavrik Bourque (Tyler Myers), 3–6 (58.50) Mavrik Bourque (Jamie Benn, Esa Lindell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-0-3

Dallas: 1-1-3

