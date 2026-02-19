Efter sju förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Borås

Seger för Borås med 4–3 mot Helsingborg

Borås Joakim Roxentjärn Österberg tvåmålsskytt

Andra raka nederlaget för Helsingborg

Matchen mellan Borås och Helsingborg i Borås Ishall slutade 4–3 (2–1, 0–1, 2–1). Ett skönt trendbrott för Borås. Laget hade före torsdagens hemmamatch sju förluster i rad i U18 regional syd vår.

Joakim Roxentjärn Österberg blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 18.50 in i tredje perioden.

Borås tog ledningen i första perioden genom Philip Nordquist.

Helsingborg kvitterade till 1–1 genom Richárd Orgoványi efter 10.39.

Borås tog ledningen på nytt genom Joakim Roxentjärn Österberg efter 14.46 i matchen.

Jacob Wikhäll kvitterade för Helsingborg efter 2.14 in i andra perioden assisterad av Wiggo Holm och Jakob Haraldsson.

Helsingborg gjorde 2–3 genom Richárd Orgoványi som gjorde sitt andra mål efter 3.36 i tredje perioden.

Joakim Roxentjärn Österberg och Hugo Erixon såg till att Borås vände till ledning med 4–3.

Borås Villgot Nordholm hade tre assists.

Det här betyder att Borås ligger kvar på nionde plats i tabellen och Helsingborg på sjätte plats. Ett tapp för Borås som låg på fjärde plats så sent som den 21 januari.

När lagen senast möttes vann Borås med 4–3 efter straffläggning.

Söndag 22 februari möter Borås Karlskrona hemma 14.30 och Helsingborg möter Olofström hemma 13.00.

Borås–Helsingborg 4–3 (2–1, 0–1, 2–1)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (7.15) Philip Nordquist (Lucas Siedberg), 1–1 (10.39) Richárd Orgoványi (Marius Decierdo, Jonathan Navström), 2–1 (14.46) Joakim Roxentjärn Österberg (Algot Andersson, Villgot Nordholm).

Andra perioden: 2–2 (22.14) Jacob Wikhäll (Wiggo Holm, Jakob Haraldsson).

Tredje perioden: 2–3 (43.36) Richárd Orgoványi (Isak Paerremand, Adrian Sonesson), 3–3 (49.09) Hugo Erixon (Viggo Sörensen, Villgot Nordholm), 4–3 (58.50) Joakim Roxentjärn Österberg (Villgot Nordholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-0-4

Helsingborg: 1-2-2

Nästa match:

Borås: Karlskrona HK, hemma, 22 februari 14.30

Helsingborg: Olofströms IK, hemma, 22 februari 13.00