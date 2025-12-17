Äntligen poäng för Almtuna mot AIK

Almtuna och AIK kryssade

Frederik Schlyter kvitterade i 57:e minuten

Nybro blir nästa motstånd för Almtuna

Det blev fyra förluster i rad för Almtuna i hockeyallsvenskan. Men hemma mot AIK kom det efterlängtade trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen i Upplandsbilforum Arena slutade 3–3 (1–0, 0–2, 2–1, 0–0).

Almtuna–AIK – mål för mål

Edvin Hammarlund gjorde 1–0 till Almtuna efter bara 2.49 efter förarbete från Ludvig Georgsson och Lukas Smith.

Efter 6.40 i andra perioden nätade Jesper Emanuelsson framspelad av Oskar Magnusson och Oscar Nord och kvitterade för AIK.

Daniel Ljungman gjorde dessutom 1–2 efter 17.48.

Almtuna kvitterade till 2–2 genom Melvin Wersäll i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 7.36 i tredje perioden gjorde AIK 2–3 genom Daniel Ljungman som gjorde sitt andra mål.

Almtuna kvitterade till 3–3 genom Frederik Schlyter med 2.23 kvar att spela av perioden. Målet räddade en poäng åt Almtuna.

Fjärde perioden blev mållös.

Fredag 19 december möter Almtuna Nybro hemma 19.00 och AIK möter Björklöven hemma 20.30.

Almtuna–AIK 3–3 (1–0, 0–2, 2–1, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (2.49) Edvin Hammarlund (Ludvig Georgsson, Lukas Smith).

Andra perioden: 1–1 (26.40) Jesper Emanuelsson (Oskar Magnusson, Oscar Nord), 1–2 (37.48) Daniel Ljungman.

Tredje perioden: 2–2 (41.19) Melvin Wersäll (Lucas Stockselius, Mikkel Øby Olsen), 2–3 (47.36) Daniel Ljungman (Scott Pooley, Edvin Isén), 3–3 (57.37) Frederik Schlyter (Albin Udd, Mikkel Øby Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 0-1-4

AIK: 3-1-1

Nästa match:

Almtuna: Nybro Vikings IF, hemma, 19 december 19.00

AIK: IF Björklöven, hemma, 19 december 20.30