Äntligen kom första vinsten för Grums

Grums vann med 4–3 mot Rögle

Jack Smedberg tvåmålsskytt för Grums

Femte raka förlusten för Rögle

Grums har haft det tufft i U18 Nationell södra herr men borta mot Rögle kom första segern efter åtta spelade matcher. Grums vann med 4–3 (2–1, 0–1, 2–1).

Jack Smedberg stod för Grums avgörande mål 17.36 in i tredje perioden.

Grums Jack Smedberg tvåmålsskytt

Grums startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Truls Estenstad och Jack Smedberg innan Rögle svarade och gjorde 2–1 genom Noah Nilsson.

Efter 9.14 i andra perioden slog Olle Bülow till på pass av Hugo Wieden och Felix Svensson och kvitterade för Rögle.

Grums tog ledningen på nytt genom Alfred Holmgren efter 4.34 i tredje perioden.

Rögle kvitterade till 3–3 genom Hugo Sandblom med 4.53 kvar att spela av perioden.

Grums kunde dock avgöra till 3–4 med 2.24 kvar av matchen genom Jack Smedberg.

Grums Jack Smedberg stod för tre poäng, varav två mål.

Rögle har fem förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grums har en vinst och fyra förluster och 12–30 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars i Billerudhallen.

I nästa match, söndag 25 januari möter Rögle Färjestad hemma i Bjäre Entreprenad Arena 10.00 medan Grums spelar borta mot Malmö 12.30.

Rögle–Grums 3–4 (1–2, 1–0, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (1.40) Truls Estenstad (Jack Smedberg, Carl Glänfält), 0–2 (7.56) Jack Smedberg (Carl Glänfält), 1–2 (10.59) Noah Nilsson (Hugo Sandblom, Felix Svensson).

Andra perioden: 2–2 (29.14) Olle Bülow (Hugo Wieden, Felix Svensson).

Tredje perioden: 2–3 (44.34) Alfred Holmgren (Albin Ekman, Adam Nordström), 3–3 (55.07) Hugo Sandblom (Wille Lönqvist, Melwin Högman), 3–4 (57.36) Jack Smedberg (Truls Estenstad, Lukas Owesten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 0-0-5

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Rögle: Färjestads BK, hemma, 25 januari 10.00

Grums: IF Malmö Redhawks, borta, 25 januari 12.30