Äntligen första vinsten för Jonstorp

Seger för Jonstorp med 4–3 mot Oskarshamn

Noel Blommefors avgjorde för Jonstorp

Tredje förlusten i följd för Oskarshamn

Jonstorp har haft det tufft i U20 region syd topp 6 men hemma mot Oskarshamn kom till slut första segern efter sju spelade matcher. Jonstorp vann med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1).

Noel Blommefors stod för Jonstorps avgörande mål 16.05 in i tredje perioden.

Jonstorp–Oskarshamn – mål för mål

Jonstorp tog ledningen i första perioden genom Elias Vendel.

Oskarshamn gjorde 1–1 genom Leo Hendén efter 10.56.

Jonstorp gjorde 2–1 genom Oskar Kälveby efter 16.50 i matchen.

Efter 5.30 i andra perioden nätade Oscar Johansson framspelad av Petter Olsson och Edvin Tillberg och gjorde 3–1. Oskarshamns Mio Svanberg gjorde 3–2 efter 11.43.

Kevin Du Rietz kvitterade för laget efter 1.02 in i tredje perioden efter förarbete av Wille Nilsson och Viggo Söderberg. 16.05 in i tredje perioden satte Noel Blommefors pucken och avgjorde matchen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IK Oskarshamn vunnit.

I nästa match, tisdag 10 februari möter Jonstorp Helsingborg borta i Olympiarinken 19.15 medan Oskarshamn spelar hemma mot Karlskrona 19.00.

Jonstorp–Oskarshamn 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

U20 region syd topp 6, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (8.56) Elias Vendel (Victor Johansson, Petter Olsson), 1–1 (10.56) Leo Hendén (Viggo Söderberg, Kevin Du Rietz), 2–1 (16.50) Oskar Kälveby (Oscar Johansson, Edvin Tillberg).

Andra perioden: 3–1 (25.30) Oscar Johansson (Petter Olsson, Edvin Tillberg), 3–2 (31.43) Mio Svanberg.

Tredje perioden: 3–3 (41.02) Kevin Du Rietz (Wille Nilsson, Viggo Söderberg), 4–3 (56.05) Noel Blommefors.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 1-2-2

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Jonstorp: Helsingborg HC Ungdom, borta, 10 februari 19.15

Oskarshamn: Karlskrona HK, hemma, 10 februari 19.00