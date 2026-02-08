Äntligen första segern för Tranås J18

Tranås J18 vann med 4–3 mot Borås

Elias Lindén tvåmålsskytt för Tranås J18

Fjärde förlusten i följd för Borås

Tranås J18 har haft det tufft i U18 regional syd vår men hemma mot Borås kom till slut första segern efter tio spelade matcher. Tranås J18 vann med 4–3 (2–0, 1–1, 1–2).

Borås tränare Johannes Hjelm:

– Vi är inte redo för matchen. Bra vinnarinställning i tredje, men räcker inte hela vägen.

I och med detta har Borås fyra förluster i rad.

Tranås J18:s Elias Lindén tvåmålsskytt

Vincent Sjöö-Laisio gjorde 1–0 till Tranås J18 efter fem minuters spel efter förarbete från Olle Gustafsson och Sigge Linge. 2–0 kom efter 7.14 när Tore Lejon fick träff med assist av Alfred Godenäs och Milo Carlswärd.

Efter 7.34 i andra perioden nätade Elias Lindén framspelad av Vincent Sjöö-Laisio och Gustav Roth och gjorde 3–0. Borås Hugo Erixon gjorde 3–1 efter 12.37 på pass av Viggo Sörensen och William Roglar.

Borås reducerade dock till 3–2 genom Philip Nordquist efter 5.20 av perioden.

Tranås J18 gjorde 4–2 genom Elias Lindén som gjorde sitt andra mål efter 8.28 i tredje perioden.

Otis Banehag reducerade förvisso men närmare än 4–3 kom inte Borås.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Tranås J18 med 10–28 och Borås med 10–16 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Borås med 7–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 12 februari. Då möter Tranås J18 Karlskrona i NKT Arena 19.00. Borås tar sig an Tingsryd hemma 19.30.

Tranås J18–Borås 4–3 (2–0, 1–1, 1–2)

U18 regional syd vår, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (5.53) Vincent Sjöö-Laisio (Olle Gustafsson, Sigge Linge), 2–0 (7.14) Tore Lejon (Alfred Godenäs, Milo Carlswärd).

Andra perioden: 3–0 (27.34) Elias Lindén (Vincent Sjöö-Laisio, Gustav Roth), 3–1 (32.37) Hugo Erixon (Viggo Sörensen, William Roglar).

Tredje perioden: 3–2 (45.20) Philip Nordquist (Liam Greén), 4–2 (48.28) Elias Lindén (Gustav Roth), 4–3 (54.05) Otis Banehag (Hugo Erixon, Philip Nordquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 1-0-4

Borås: 1-1-3

Nästa match:

Tranås J18: Karlskrona HK, borta, 12 februari 19.00

Borås: Tingsryds AIF, hemma, 12 februari 19.30