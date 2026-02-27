Ånge U18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Ånge U18 vann med 8–1 mot Njurunda U18

Artem Gunko avgjorde för Ånge U18

Tredje raka segern för Ånge U18

Njurunda U18 är ett favoritmotstånd för Ånge U18 och på fredagen tog Ånge U18 ännu en seger hemma mot just Njurunda U18. Matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr slutade hela 8–1 (2–0, 2–0, 4–1). Det var Ånge U18:s fjärde raka seger mot just Njurunda U18.

– Vi är aktiva från första tekning idag och det ger resultat. I andra perioden blir vi bekväma i vårt agerande men lyfter oss bra i tredje och börjar producera chanser. Bra insats av hela laget, kommenterade Ånge U18:s tränare Rikard Andersson.

I och med detta har Njurunda U18 åtta förluster i rad.

Sollefteå U18 nästa för Ånge U18

Ånge U18 tog ledningen efter 8.24 genom Hampus Häggblom med assist av Patrik Illy. 2–0 kom efter 11.33 när Artem Gunko hittade rätt på passning från Casey Hooker-Owén.

Efter 57 sekunder i andra perioden slog Casey Hooker-Owén till på pass av Olle Edler och Nico Desenbekowitsch och gjorde 3–0. Jesper Häreby gjorde dessutom 4–0 efter 15.54 framspelad av Artem Gunko och Wiggo Wennerberg.

Ånge U18 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 8–1.

Jesper Häreby gjorde ett mål för Ånge U18 och spelade dessutom fram till tre mål, Olle Edler stod för ett mål och två assists, Nico Desenbekowitsch gjorde ett mål och två målgivande passningar, Patrik Illy hade tre assists och Artem Gunko gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Ånge U18 har tre segrar och två förluster och 23–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Njurunda U18 har fem förluster och 17–33 i målskillnad.

För Ånge U18 gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Njurunda U18 är på nionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Ånge U18 och Njurunda U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Ånge IK vunnit.

I nästa omgång har Ånge U18 Sollefteå U18 borta i Niphallen, onsdag 4 mars 19.30. Njurunda U18 spelar hemma mot Vännäs HC U18 lördag 7 mars 16.00.

Ånge U18–Njurunda U18 8–1 (2–0, 2–0, 4–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (8.24) Hampus Häggblom (Patrik Illy), 2–0 (11.33) Artem Gunko (Casey Hooker-Owén).

Andra perioden: 3–0 (20.57) Casey Hooker-Owén (Olle Edler, Nico Desenbekowitsch), 4–0 (35.54) Jesper Häreby (Artem Gunko, Wiggo Wennerberg).

Tredje perioden: 4–1 (47.44) Theo Olofsson (Lukas Zetterberg, Anton Ericsson), 5–1 (52.10) Hampus Häggblom (Jesper Häreby, Patrik Illy), 6–1 (52.37) Artem Gunko (Patrik Illy, Jesper Häreby), 7–1 (54.25) Olle Edler (Nico Desenbekowitsch, Leo Olsson), 8–1 (58.53) Nico Desenbekowitsch (Jesper Häreby, Olle Edler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 3-0-2

Njurunda U18: 0-0-5

Nästa match:

Ånge U18: Sollefteå HK, borta, 4 mars 19.30

Njurunda U18: Vännäs Div 1, hemma, 7 mars 16.00