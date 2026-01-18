Anaheim Ducks vinnare mot Los Angeles – avgjorde i förlängningen

Seger för Anaheim Ducks med 2–1 efter förlängning

Mikael Granlund matchvinnare för Anaheim Ducks

Tredje raka segern för Anaheim Ducks

Det blev en riktigt tajt match när Anaheim Ducks tog emot Los Angeles i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Anaheim Ducks var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Mikael Granlund som stod för det avgörande målet.

Resultatet innebär att Los Angeles nu har fyra förluster i rad.

Anaheim Ducks–Los Angeles – mål för mål

Anaheim Ducks tog ledningen efter 6.11 genom Mason Mctavish assisterad av Olen Zellweger och Ryan Strome.

Efter 5.39 i andra perioden slog Adrian Kempe till på pass av Kevin Fiala och Andrej Kuzmenko och kvitterade för Los Angeles.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Matchvinnare för hemmalaget Anaheim Ducks 4.02 in i förlängningen blev Mikael Granlund med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var fjärde mötet mellan Anaheim Ducks och Los Angeles den här säsongen. Anaheim Ducks har tagit två segrar före den här matchen. Los Angeles Kings vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Anaheim Ducks tar sig an NY Rangers i nästa match hemma tisdag 20 januari 04.00. Los Angeles möter NY Rangers hemma onsdag 21 januari 04.00.

Anaheim Ducks–Los Angeles 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (6.11) Mason Mctavish (Olen Zellweger, Ryan Strome).

Andra perioden: 1–1 (25.39) Adrian Kempe (Kevin Fiala, Andrej Kuzmenko).

Förlängning: 2–1 (64.02) Mikael Granlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Los Angeles: 1-3-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: New York Rangers, hemma, 20 januari 04.00

Los Angeles: New York Rangers, hemma, 21 januari 04.00