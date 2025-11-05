7–3 mot Florida – nu är Anaheim Ducks ny serieledare

Anaheim Ducks vann med 7–3 mot Florida

Anaheim Ducks sjätte seger på de senaste sju matcherna

Cutter Gauthier gjorde tre mål för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks och gästande Florida möttes i NHL på onsdagen. Det slutade med seger för Anaheim Ducks vars segersiffror skrevs till 7–3 (2–1, 2–2, 3–0). I och med detta klättrade Anaheim Ducks upp till topp på tabellen, på samma poäng som Vegas på andra plats. Florida ligger på åttonde plats i tabellen.

Därmed har Anaheim Ducks vunnit fyra matcher i rad i NHL.

Nikita Nesterenko matchvinnare för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks tog ledningen i början av första perioden genom Cutter Gauthier.

Florida kvitterade till 1–1 genom Brad Marchand efter 10.09.

Efter 15.20 i matchen gjorde Anaheim Ducks 2–1 genom Cutter Gauthier som gjorde sitt andra mål. Därefter fixade Floridas Evan Rodrigues och Eetu Luostarinen att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Cutter Gauthier och Nikita Nesterenko låg sen bakom vändningen till 4–3 för Anaheim Ducks. Även i tredje perioden var Anaheim Ducks starkast och gick från 4–3 till 7–3 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Jacob Trouba, Chris Kreider och Jansen Harkins och avgjorde matchen.

Cutter Gauthier gjorde tre mål för Anaheim Ducks och ett målgivande pass.

Anaheim Ducks har fyra segrar och en förlust och 22–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har två vinster och tre förluster och 15–18 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Anaheim Ducks med 3–2 efter straffläggning.

I nästa match, fredag 7 november möter Anaheim Ducks Dallas borta i American Airlines Center 02.00 medan Florida spelar borta mot Los Angeles 04.00.

Anaheim Ducks–Florida 7–3 (2–1, 2–2, 3–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (3.09) Cutter Gauthier (Leo Carlsson), 1–1 (10.09) Brad Marchand (Jeff Petry), 2–1 (15.20) Cutter Gauthier (Troy Terry).

Andra perioden: 2–2 (25.21) Evan Rodrigues, 2–3 (30.35) Eetu Luostarinen (Evan Rodrigues, Sam Bennett), 3–3 (35.35) Cutter Gauthier (Jackson Lacombe, Leo Carlsson), 4–3 (37.19) Nikita Nesterenko (Ryan Poehling, Alex Killorn).

Tredje perioden: 5–3 (51.40) Jacob Trouba (Cutter Gauthier, Mason McTavish), 6–3 (53.21) Chris Kreider, 7–3 (54.47) Jansen Harkins.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 4-0-1

Florida: 2-1-2

Nästa match:

Anaheim Ducks: Dallas Stars, borta, 7 november

Florida: Los Angeles Kings, borta, 7 november