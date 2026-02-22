Åmåls SK J18:s Alvin Fredriksson bakom två mål i segern mot Örebro Hockey Ungdom J18

Åmåls SK J18 vann med 3–2 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Åmåls SK J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Åmåls SK J18 avgjorde efter 59.44.

Åmåls SK J18 vann på bortaplan mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D vår. 2–3 (0–1, 0–0, 2–2) slutade söndagens match.

Åmåls SK J18:s tränare Richard Pettersson tyckte så här om matchen:

– Kul att avsluta säsongen med en seger.

Segern var Åmåls SK J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Alvin Fredriksson blev matchvinnare

Ivar Kahra gjorde 1–0 till gästande Åmåls SK J18 efter 7.01 framspelad av Jonathan Carlsson.

Andra perioden blev mållös.

Åmåls SK J18 startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning. Men Örebro Hockey Ungdom J18 svarade och gjorde 1–2.

Därefter var det dock Åmåls SK J18 som avgjorde. Laget gjorde 1–3 med fyra minuter kvar att spela genom Alvin Fredriksson på pass av Ville Johansson och Erik Olsson. Örebro Hockey Ungdom J18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HUF:2/Örebro HK:2 vunnit.

Örebro Hockey Ungdom J18 tar sig an Hammarö HC i nästa match borta lördag 28 februari 17.30.

Örebro Hockey Ungdom J18–Åmåls SK J18 2–3 (0–1, 0–0, 2–2)

U18 division 1 västra D vår, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (7.01) Ivar Kahra (Jonathan Carlsson).

Tredje perioden: 0–2 (46.48) Alvin Fredriksson, 1–2 (48.55) Vincent Westlund (Lowe Kling, Hannes Minkkinen Andersson), 1–3 (56.08) Alvin Fredriksson (Ville Johansson, Erik Olsson), 2–3 (59.44) Hannes Minkkinen Andersson (Lowe Kling, Vincent Westlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey Ungdom J18: 1-1-3

Åmåls SK J18: 4-1-0

Nästa match:

Örebro Hockey Ungdom J18: Hammarö HC, borta, 28 februari 17.30