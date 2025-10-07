Alvestas fina svit håller i sig efter 6–4 mot Rydaholm

Seger för Alvesta med 6–4 mot Rydaholm

Alvesta är svårslaget i U20 division 1 D syd herr. Mot Rydaholm borta i Talavidshallen på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 6–4 (1–0, 2–2, 3–2) och har nu fyra segrar i rad.

Alvesta började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.12 slog Dante Hellström till assisterad av Eric Jarnemyr och Hampus Ivarsson. Rydaholm kvitterade till 1–1 genom Oliver Hansson i början av andra perioden i andra perioden.

Alvesta tog ledningen på nytt genom Petter Gulldén efter 2.03.

Rydaholm kvitterade till 2–2 genom Eric Strid efter 12.20 av perioden.

Efter 15.44 gjorde Alvesta 2–3 genom Hampus Ivarsson. Alvesta vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 4–6.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 november i Virdavallens Ishall.

Lördag 11 oktober spelar Rydaholm hemma mot Gislaved 12.00 och Alvesta mot Nybro hemma 14.00 i Virdavallens Ishall.

Rydaholm–Alvesta 4–6 (0–1, 2–2, 2–3)

U20 division 1 D syd herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (2.12) Dante Hellström (Eric Jarnemyr, Hampus Ivarsson).

Andra perioden: 1–1 (21.44) Oliver Hansson, 1–2 (22.03) Petter Gulldén (Noel Hallam), 2–2 (32.20) Eric Strid (Melker Elf), 2–3 (35.44) Hampus Ivarsson.

Tredje perioden: 3–3 (45.35) Oskar Andersson, 3–4 (48.49) William Björkman (Alexander Stridsberg, Dante Hellström), 4–4 (50.37) Oskar Andersson (Melker Elf), 4–5 (53.00) Leo Jonsson (William Björkman), 4–6 (59.29) Petter Gulldén (Mio Jönsson, Alexander Stridsberg).

Nästa match:

Rydaholm: Gislaveds SK, hemma, 11 oktober

Alvesta: Nybro Vikings IF, hemma, 11 oktober