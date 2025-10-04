Alvesta utklassade Lenhovda – vann med 15–2

Alvesta-seger med 15–2 mot Lenhovda

Alvestas Vanni Olsson tremålsskytt

Douglas Jonsson avgjorde för Alvesta

Alvesta övertygade när laget vann på bortaplan mot Lenhovda i U20 division 1 D syd herr med hela 15–2 (5–0, 6–0, 4–2).

I och med detta har Lenhovda fyra förluster i rad.

Alvesta dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Alvesta som dominerade och gick från 0–5 till 0–11 genom mål av Max Fransson, Vanni Olsson, Dante Hellström, Hampus Harrysson, Leo Jonsson och Noel Hallam. Alvesta vann också tredje perioden 2–4 och matchen med hela 15–2.

Douglas Jonsson och Leo Jonsson gjorde ett mål och tre assist var för Alvesta.

Lenhovda har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Alvesta har åtta poäng.

Den 8 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Virdavallens Ishall.

Tisdag 7 oktober möter Lenhovda Kalmar borta 19.40 och Alvesta möter Rydaholm borta 19.30.

Lenhovda–Alvesta 2–15 (0–5, 0–6, 2–4)

U20 division 1 D syd herr, Elitfönster Arena

Första perioden: 0–1 (4.54) Vanni Olsson (Alexander Stridsberg), 0–2 (6.46) Petter Gulldén (Douglas Jonsson, Hampus Harrysson), 0–3 (14.48) Douglas Jonsson (Petter Gulldén), 0–4 (18.16) Hampus Harrysson (Douglas Jonsson), 0–5 (19.41) Malte Sonnbjer (Alexander Stridsberg, Dante Hellström).

Andra perioden: 0–6 (22.01) Max Fransson (Hampus Elmtoft), 0–7 (25.10) Vanni Olsson (Hampus Harrysson), 0–8 (29.27) Dante Hellström (Hampus Elmtoft, Leo Jonsson), 0–9 (33.50) Hampus Harrysson (Leo Jonsson, Douglas Jonsson), 0–10 (37.48) Leo Jonsson (Alexander Stridsberg), 0–11 (39.59) Noel Hallam.

Tredje perioden: 0–12 (42.36) Vanni Olsson, 1–12 (43.24) Oliver Jarl (Mack Olivier, Edward Blomqvist), 2–12 (46.40) Oliver Jarl (Linus Malm), 2–13 (51.40) Felix Green (Mio Jönsson, Hampus Ivarsson), 2–14 (52.59) William Björkman (Leo Jonsson), 2–15 (57.00) Dante Hellström (Hampus Elmtoft).

Nästa match:

Lenhovda: Kalmar HC, borta, 7 oktober

Alvesta: Rydaholms SK, borta, 7 oktober