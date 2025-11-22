Alvesta klar seriesegrare efter seger

Seger för Alvesta med 7–0 mot Värnamo

Alvestas tionde seger på de senaste tio matcherna

Eric Jarnemyr tremålsskytt för Alvesta

Seger, 7–0 (1–0, 4–0, 2–0), borta mot Värnamo, gör att Alvesta är seriesegrare i U20 division 1 D syd herr. Värnamo slutar på sjunde plats i tabellen.

Det var 17:e matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Alvesta.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Alvesta höll nollan.

Eric Jarnemyr gjorde tre mål för Alvesta

Eric Jarnemyr gjorde 1–0 till Alvesta efter bara 3.36 med assist av Petter Gulldén och Douglas Jonsson.

Även i andra perioden var Alvesta starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Douglas Jonsson, Dante Hellström, William Björkman och Hampus Ivarsson.

6.37 in i tredje perioden nätade Alvestas Eric Jarnemyr på nytt och ökade ledningen.

Till slut kom också 0–7 genom Eric Jarnemyr på passning från Oscar Nilsgren och Malte Sonnbjer efter 11.43.

Eric Jarnemyr gjorde tre mål för Alvesta.

Säsongens första möte lagen emellan vann Alvesta SK med 11–0.

Värnamo–Alvesta 0–7 (0–1, 0–4, 0–2)

U20 division 1 D syd herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (3.36) Eric Jarnemyr (Petter Gulldén, Douglas Jonsson).

Andra perioden: 0–2 (24.40) Douglas Jonsson (Jesper Johansson, Petter Gulldén), 0–3 (25.14) Dante Hellström (William Björkman, Hampus Ivarsson), 0–4 (28.47) William Björkman (Hampus Elmtoft), 0–5 (35.52) Hampus Ivarsson (Dante Hellström).

Tredje perioden: 0–6 (46.37) Eric Jarnemyr, 0–7 (51.43) Eric Jarnemyr (Oscar Nilsgren, Malte Sonnbjer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 3-0-2

Alvesta: 5-0-0