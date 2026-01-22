Alvesta tog klar seger – höll nollan mot IF Lejonet U18

Alvesta vann med 4–0 mot IF Lejonet U18

Alvestas Oscar Nilsgren tvåmålsskytt

Alvesta höll tätt bakåt

Fyra mål framåt och hållen nolla. Alvesta tog en klar seger hemma mot IF Lejonet U18 i U18 division 1 syd C vår. Slutresultatet blev 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

Oscar Nilsgren gjorde två mål för Alvesta

Oscar Nilsgren gjorde 1–0 till Alvesta efter bara 3.39 assisterad av Love Lihné och Petter Gulldén.

Efter 37 sekunder i andra perioden slog Oscar Nilsgren till återigen framspelad av Oliver Sandahl och Love Lihné och gjorde 2–0.

5.58 in i tredje perioden fick Melvin Andersson utdelning på pass av Simon Runevad och Oscar Nilsgren och ökade ledningen. Till slut kom också 4–0-målet genom Oliver Sandahl efter förarbete från Petter Gulldén och Vincent Soldal efter 19.21.

Alvestas Oscar Nilsgren stod för två mål och ett assist.

Lagen möts på nytt i Landskrona Ishall den 26 februari.

Nästa motstånd för Alvesta är Kristianstad. Lagen möts söndag 25 januari 15.45 i Virdavallens Ishall.

Alvesta–IF Lejonet U18 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

U18 division 1 syd C vår, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (3.39) Oscar Nilsgren (Love Lihné, Petter Gulldén).

Andra perioden: 2–0 (20.37) Oscar Nilsgren (Oliver Sandahl, Love Lihné).

Tredje perioden: 3–0 (45.58) Melvin Andersson (Simon Runevad, Oscar Nilsgren), 4–0 (59.21) Oliver Sandahl (Petter Gulldén, Vincent Soldal).

Nästa match:

Alvesta: Kristianstads IK, hemma, 25 januari 15.45