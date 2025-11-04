Prenumerera

Alvesta segrade i toppmötet mot Kalmar

  • Alvesta vann med 4–0 mot Kalmar

  • Alvestas nionde seger på de senaste tio matcherna

  • Hampus Ivarsson avgjorde för Alvesta

Det var toppmatch i U20 division 1 D syd herr under tisdagen när Alvesta tog emot serieledande Kalmar. Alvesta vann matchen med 4–0 (1–0, 0–0, 3–0).

I och med detta har Alvesta hela fem raka segrar i U20 division 1 D syd herr.

Lenhovda nästa för Alvesta

Alvesta tog ledningen efter 18.02 genom Hampus Ivarsson på pass av Eric Jarnemyr och Samuel Claesson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Även i tredje perioden var Alvesta starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Noel Svensson, Felix Green och Hampus Elmtoft och avgjorde matchen.

När lagen möttes senast vann Alvesta SK med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Lördag 8 november spelar Alvesta hemma mot Lenhovda 14.00 och Kalmar mot Rydaholm hemma 14.40 i Hatstore Arena.

Alvesta–Kalmar 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)

U20 division 1 D syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (18.02) Hampus Ivarsson (Eric Jarnemyr, Samuel Claesson).

Tredje perioden: 2–0 (49.39) Noel Svensson (Emil Åstrand, Leo Fredh), 3–0 (51.03) Felix Green (William Björkman, Hampus Harrysson), 4–0 (59.50) Hampus Elmtoft (Petter Gulldén, Hugo Rohlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 5-0-0

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Alvesta: Lenhovda IF, hemma, 8 november

Kalmar: Rydaholms SK, hemma, 8 november

