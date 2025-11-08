Alvesta har sex raka segrar – vann mot Lenhovda med 10–0

Seger för Alvesta med 10–0 mot Lenhovda

Alvestas nionde seger på de senaste tio matcherna

Douglas Jonsson avgjorde för Alvesta

Alvesta är i riktigt bra form just nu. På lördagen kom seger nummer sex i rad, efter 10–0 (3–0, 5–0, 2–0) hemma mot Lenhovda. Det innebär också att Lenhovda har elva raka förluster i U20 division 1 D syd herr.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Alvesta höll nollan.

Alvesta–Lenhovda – mål för mål

Alvesta stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Även i andra perioden var Alvesta starkast och gick från 3–0 till 8–0 genom mål av Hugo Rohlin, Hampus Ivarsson, Mio Jönsson, Vanni Olsson och Alexander Stridsberg. Alvesta fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Rohlin och Hampus Elmtoft.

Alexander Stridsberg gjorde ett mål för Alvesta och två målgivande passningar, Douglas Jonsson stod för två mål och ett assist, Petter Gulldén hade tre assists, Hampus Harrysson hade tre assists och William Björkman hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Alvesta SK med 15–2.

Tisdag 11 november möter Alvesta Rydaholm hemma 19.00 och Lenhovda möter Kalmar hemma 19.30.

Alvesta–Lenhovda 10–0 (3–0, 5–0, 2–0)

U20 division 1 D syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (5.32) Douglas Jonsson (Petter Gulldén, Hampus Harrysson), 2–0 (16.18) Douglas Jonsson (Alexander Stridsberg), 3–0 (19.42) Vanni Olsson (Petter Gulldén).

Andra perioden: 4–0 (25.11) Hugo Rohlin (William Björkman), 5–0 (29.07) Hampus Ivarsson (Leo Jonsson), 6–0 (30.18) Mio Jönsson (Hampus Harrysson, Petter Gulldén), 7–0 (34.36) Vanni Olsson (Felix Green, William Björkman), 8–0 (35.00) Alexander Stridsberg (Douglas Jonsson, Hampus Harrysson).

Tredje perioden: 9–0 (55.23) Hugo Rohlin (Malte Sonnbjer, William Björkman), 10–0 (57.17) Hampus Elmtoft (Alexander Stridsberg, Malte Sonnbjer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 5-0-0

Lenhovda: 0-0-5

Nästa match:

Alvesta: Rydaholms SK, hemma, 11 november

Lenhovda: Kalmar HC, hemma, 11 november