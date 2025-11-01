Alvesta har fyra raka segrar – vann mot Boro/Vetlanda med 5–1

Seger för Alvesta med 5–1 mot Boro/Vetlanda

Alvestas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Dante Hellström matchvinnare för Alvesta

Tredjeplacerade Alvesta är otroligt svårslagna just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad i U20 division 1 D syd herr, efter 5–1 (2–0, 3–0, 0–1) borta mot tredjeplacerade Boro/Vetlanda. Det innebär också att Boro/Vetlanda förlorade efter fem matcher i rad utan förlust.

Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein tyckte till om matchen:

– Det studsar inte riktigt med oss och tyvärr vi missar alldeles för många klara målchanser och gör en del lite för enkla misstag på deras mål. Alvesta är ett bra lag men det är lite surt att vi inte kan ”casha ut” efter den bra matchen vi gjorde i tisdags.

Det här var tredje gången den här säsongen som Alvestas målvakter höll nollan.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Alvesta, som nu har fem raka segrar.

Kalmar nästa för Alvesta

Alvesta tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fem minuter. Även i andra perioden var Alvesta starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Eric Jarnemyr, Mio Jönsson och Hugo Rohlin. 5.50 in i tredje perioden nätade Boro/Vetlandas Vincent Trofast framspelad av Hugo Sollin och reducerade. Men mer än så orkade Boro/Vetlanda inte med.

Lagens första möte för säsongen vann Alvesta SK med 5–1.

Boro/Vetlanda tar sig an Lenhovda i nästa match borta tisdag 4 november 19.30. Alvesta möter samma dag 19.00 Kalmar hemma.

Boro/Vetlanda–Alvesta 1–5 (0–2, 0–3, 1–0)

U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (4.49) Felix Green (Hugo Rohlin), 0–2 (10.00) Dante Hellström (Eric Jarnemyr, Felix Green).

Andra perioden: 0–3 (27.45) Eric Jarnemyr (Dante Hellström, Matteo Andersson), 0–4 (32.13) Mio Jönsson (Malte Sonnbjer, Douglas Jonsson), 0–5 (32.32) Hugo Rohlin (Leo Jonsson, Petter Gulldén).

Tredje perioden: 1–5 (45.50) Vincent Trofast (Hugo Sollin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Alvesta: 4-0-1

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Lenhovda IF, borta, 4 november

Alvesta: Kalmar HC, hemma, 4 november