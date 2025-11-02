Alvesta bröt förlustsviten – vann mot KRIF Hockey J18

Alvesta-seger med 2–1 mot KRIF Hockey J18

Måns Rothman matchvinnare för Alvesta

Fjärde raka förlusten för KRIF Hockey J18

Efter fem förluster i rad för Alvesta i U18 division 1 syd C herr kom en ljusning. Borta mot KRIF Hockey J18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Soft Center Arena slutade 1–2 (0–1, 0–1, 1–0).

Resultatet innebär att KRIF Hockey J18 nu har fyra förluster i rad.

KRIF Hockey J18–Alvesta – mål för mål

Alvesta startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 36 sekunder slog Love Lihné till assisterad av Isak Torstensson och Daniel Axelsson. Efter 3.21 i andra perioden slog Måns Rothman till framspelad av Hugo Färm och gjorde 0–2. 12.39 in i tredje perioden nätade KRIF Hockey J18:s Edvin Löfvenberg på pass av Edvin Alija och Melvin Blom och reducerade. Fler mål än så blev det inte för KRIF Hockey J18.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, KRIF Hockey J18 med 11–25 och Alvesta med 3–27 i målskillnad. Det här var KRIF Hockey J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Alvestas andra uddamålsseger.

Den 7 december möts lagen återigen, då i Virdavallens Ishall.

Nästa motstånd för KRIF Hockey J18 är Helsingborg. Alvesta tar sig an Limhamn hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 12.00.

KRIF Hockey J18–Alvesta 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U18 division 1 syd C herr, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (0.36) Love Lihné (Isak Torstensson, Daniel Axelsson).

Andra perioden: 0–2 (23.21) Måns Rothman (Hugo Färm).

Tredje perioden: 1–2 (52.39) Edvin Löfvenberg (Edvin Alija, Melvin Blom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J18: 1-0-4

Alvesta: 1-0-4

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 9 november

Alvesta: Limhamn HK, hemma, 9 november