Älta IF tog revansch på Haninge Anchors HC U18

Älta IF-seger med 6–3 mot Haninge Anchors HC U18

Älta IF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Vilgot Erlandsson matchvinnare för Älta IF

Det blev 6–3 (1–2, 3–0, 2–1) till Älta IF när laget mötte Haninge Anchors HC U18 på söndagen i U18 Div 1 östra B herr. Med det tog bortalaget Älta IF en skön revansch, då Haninge Anchors HC U18 vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–1.

Segern var Älta IF:s femte på de senaste sex matcherna.

Värmdö HC 2 nästa för Älta IF

Älta IF tog ledningen i början av första perioden genom Emil Därth.

Ludvig Laurin och Lukas Terehhov gjorde att Haninge Anchors HC U18 vände till underläget till ledning med 2–1.

Älta IF vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i andra perioden.

Alexander Malm reducerade för Haninge Anchors HC U18 efter 3.44 in i tredje perioden på pass av Lukas Terehhov. Mer än så blev det dock inte för Haninge Anchors HC U18.

17.45 in i tredje perioden satte Vilgot Erlandsson pucken på nytt och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.25 kvar att spela genom Alfred Friedman. 3–6-målet blev matchens sista.

Älta IF:s Vilgot Erlandsson stod för tre poäng, varav två mål.

Söndag 7 december 16.00 spelar Haninge Anchors HC U18 hemma mot FOC Farsta IF. Älta IF möter Värmdö HC 2 borta i Ekhallen tisdag 2 december 20.00.

Haninge Anchors HC U18–Älta IF 3–6 (2–1, 0–3, 1–2)

U18 Div 1 östra B herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (1.03) Emil Därth (Elliot Danielsen), 1–1 (10.23) Lukas Terehhov (Adrian Vasilevski, Jonathan Bylund Lundberg), 2–1 (15.31) Ludvig Laurin (Noel Wixtröm).

Andra perioden: 2–2 (30.15) Emil Därth (Vilgot Erlandsson), 2–3 (31.56) Jacob Svahn, 2–4 (37.30) Vilgot Erlandsson (Alfred Friedman).

Tredje perioden: 3–4 (43.44) Alexander Malm (Lukas Terehhov), 3–5 (57.45) Vilgot Erlandsson, 3–6 (58.35) Alfred Friedman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 3-0-2

Älta IF: 4-0-1

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: FOC Farsta IF, hemma, 7 december

Älta IF: Värmdö HC 2, borta, 2 december