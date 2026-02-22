Älta IF tog ny seger mot favoritmotståndet

Älta IF vann med 6–4 mot FOC Farsta IF

Älta IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Theo Karpati Isufi matchvinnare för Älta IF

FOC Farsta IF har varit lite av ett favoritmotstånd för Älta IF. På söndagen tog Älta IF ännu en seger hemma mot FOC Farsta IF. Matchen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie slutade 6–4 (1–0, 3–1, 2–3). Det var Älta IF:s fjärde raka seger mot just FOC Farsta IF.

Segern var Älta IF:s fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Järfälla HC nästa för Älta IF

Valter Diaz Lundmark gjorde 1–0 till Älta IF efter 10.57.

Älta IF hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 3.37 genom Emil Därth och gick upp till 3–0 innan FOC Farsta IF svarade.

I periodpausen hade Älta IF ledningen med 4–1.

Älta IF startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 5–1-ledning. Men FOC Farsta IF svarade och gjorde 5–3.

Därefter var det dock Älta IF som avgjorde. Laget gjorde 6–3 med elva minuter kvar att spela genom Malte Olenius på pass av Jacob Svahn. FOC Farsta IF hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–4.

Älta IF:s Jacob Svahn stod för ett mål och två assists.

Med två omgångar kvar är Älta IF på andra plats i tabellen medan FOC Farsta IF är på nionde plats. Älta IF var åtta i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Älta IF vunnit.

I nästa omgång har Älta IF Järfälla HC hemma i Ältahallen, söndag 1 mars 18.30. FOC Farsta IF spelar borta mot Spånga tisdag 3 mars 19.35.

Älta IF–FOC Farsta IF 6–4 (1–0, 3–1, 2–3)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ältahallen

Första perioden: 1–0 (10.57) Valter Diaz Lundmark.

Andra perioden: 2–0 (23.37) Emil Därth (Malte Olenius, Jacob Svahn), 3–0 (27.10) Jacob Svahn, 3–1 (30.37) Kevin Efraimsson (Gustav Lundström, Alexander Sundstedt Ingerdal), 4–1 (35.38) Filip Karlsson (Elliot Danielsen, Emil Därth).

Tredje perioden: 5–1 (43.11) Theo Karpati Isufi (Liam Broberg), 5–2 (44.46) Viggo Hallbeck (Love Hedlund Nuora, Oskar Palmqvist), 5–3 (45.22) Gustav Lundström (Alexander Sundstedt Ingerdal), 6–3 (49.22) Malte Olenius (Jacob Svahn), 6–4 (50.18) Love Hedlund Nuora.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Älta IF: 4-0-1

FOC Farsta IF: 1-0-4

Nästa match:

Älta IF: Järfälla HC, hemma, 1 mars 18.30

FOC Farsta IF: Spånga IS IK 1, borta, 3 mars 19.35